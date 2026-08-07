जानलेवा हमले के चार आरोपी गिरफ्तार

गोला गोकर्णनाथ, संवाददाता। कोतवाली पुलिस ने जानलेवा हमला और एससी/एसटी एक्ट के मामले में वांछित चार आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से वारदात में प्रयुक्त डंडा और ईंट बरामद की है। पुलिस के अनुसार वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत शुक्रवार सुबह पुलिस ने नहर मार्ग स्थित खडरहिया पुलिया चौराहे से चार आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी जावेद की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त डंडे का टुकड़ा और चौराहे के पास खड़ंजे के किनारे से ईंट का टुकड़ा बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक 1 अगस्त को ग्राम लखरावा निवासी बलविंदर पुत्र बिहारी पासी ने आरोप लगाया था कि तेज रफ्तार से बाइक चलाने का विरोध करने पर विपक्षी पक्ष ने जातिसूचक गालियां देते हुए लाठी डंडों और ईंट से हमला कर दिया था।