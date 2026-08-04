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पुरानी रंजिश में फायरिंग के चार आरोपी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
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रुद्रपुर के गदरपुर में 26 जुलाई को पुरानी रंजिश के चलते हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से अवैध हथियार और कारतूस बरामद हुए हैं। घटना में एक व्यक्ति घायल हुआ था। सभी आरोपियों के खिलाफ पहले भी आपराधिक मामले दर्ज हैं।

पुरानी रंजिश में फायरिंग के चार आरोपी गिरफ्तार

रुद्रपुर, वरिष्ठ संवाददाता। गदरपुर क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते 26 जुलाई को हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से .32 बोर की अवैध पिस्टल, 315 बोर का तमंचा, दो कारतूस और दो स्कॉर्पियो कार बरामद की हैं। 26 जुलाई की शाम सरदारनगर अंडरपास कट के पास पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया था। आरोप है कि आरोपियों ने सहजपाल सिंह और उसके साथियों पर फायरिंग की। इस दौरान गुरशरण उप्पल उर्फ गगन के पैर में गोली लग गई थी। वहीं सहजपाल सिंह और उसके साथी सौरभ बाबा के साथ मारपीट की गई थी।

मामले में कोतवाली गदरपुर में मुकदमा दर्ज किया गया था। एसएसपी अजय गणपति ने बताया कि तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने सोमवार को हरिपुरा जलाशय के पास गूलरभोज क्षेत्र से चार वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में राजवीर सिंह विर्क निवासी मुकंदपुर डेरा, आकाशदीप सिंह निवासी सरोवर नगर, प्रशांत सिंह उर्फ मनी उर्फ पिद्दी निवासी गदरपुर और सौरभ कुमार निवासी शिवपुरी, केलाखेड़ा शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 3(5) और शस्त्र अधिनियम की धारा 3/25 की बढ़ोतरी की है। गिरफ्तार आरोपियों में सौरभ कुमार, आकाशदीप सिंह और प्रशांत सिंह के खिलाफ पहले से भी विभिन्न आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।

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