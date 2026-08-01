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युवक को पोल से बांधकर पिटाई करनेवाले 5 धराए

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मोतिहारी
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मोतिहारी में चोरी के आरोप में युवकों ने एक युवक को बिजली के पोल से बांधकर बुरी तरह पीटा। पुलिस ने आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। युवकों ने ट्रैक्टर चोरी के शक में युवक को गंभीर रूप से घायल किया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है और घायल युवक का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है।

युवक को पोल से बांधकर पिटाई करनेवाले 5 धराए

मोतिहारी, निसं। चोरी के आरोप में युवक की बिजली के पोल से बांधकर पिटाई करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हरकैना गांव निवासी विवेक कुमार, राजेंद्र कुमार, संजीव कुमार, बंटी कुमार व कामेश्वर कुमार शामिल है। इसकी जानकारी एसपी स्वर्ण प्रभात ने शुक्रवार को दी। उन्होंने बताया कि पूछताछ के बाद गिरफ्तार आरोपितों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। ट्रैक्टर चोरी के आरोप में युवक को रोककर बिजली के पोल व ट्रैक्टर में बांधकर लाठी-डंडा, लोहे के रॉड व क्रिकेट के बैट से मारपीट कर गंभीर रुप से घायल कर दिया गया था।

मामले में गंभीर रुप से घायल युवक की मां पश्चिम चंपारण जिला के मुफस्सिल थाना क्षेत्र निवासी के बयान पर 11 नामजद व 10-12 अज्ञात पर एफआईआर दर्ज की गई है। बताया जाता है कि 27 जुलाई को युवक को ट्रैक्टर चोरी के आरोप में पकड़कर पिटाई की गई थी। इसकी सूचना मुफस्सिल पुलिस ने परिजनों को दी थी।इसके बाद घायल युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वह इलाजरत है।

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