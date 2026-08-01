Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पुलिस ने पांच शराबियों को किया गिरफ्तार, न्यायिक हिरासत में भेजा गया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कटिहार
Follow us on Google News
share

पुलिस ने पांच शराबियों को किया गिरफ्तार, न्यायिक हिरासत में भेजा गया पुलिस ने पांच शराबियों को किया गिरफ्तार, न्यायिक हिरासत में भेजा गयापुलिस ने पांच

पुलिस ने पांच शराबियों को किया गिरफ्तार, न्यायिक हिरासत में भेजा गया

आजमनगर। एक संवाददाता थाना क्षेत्र में शराबबंदी कानून को प्रभावी बनाने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में आजमनगर पुलिस ने थाना क्षेत्र के खरसौता गांव सहित थाना क्षेत्र के विभिन्न गांवों में अभियान चलाकर शराब के नशे में पाए गए पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों को पुलिस अभिरक्षा में थाना लाया गया, जहां आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई। पुलिस द्वारा सभी गिरफ्तार व्यक्तियों की मेडिकल जांच कराई गई। जांच के दौरान चिकित्सकों ने शराब सेवन की पुष्टि की, जिसके बाद बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत उनके विरुद्ध मामला दर्ज किया गया।शनिवार

को सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत कटिहार भेज दिया गया। थाना अध्यक्ष नीरज कुमार ने बताया कि राज्य में लागू शराबबंदी कानून का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। शराब के सेवन, खरीद-बिक्री तथा तस्करी के विरुद्ध लगातार छापेमारी और जांच अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Katihar Latest News Bihar Katihar News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।