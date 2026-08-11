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रसोई गैस चोरी करते पांच डिलीवरी मैन गिरफ्तार, 96 सिलेंडर बरामद

By Shailesh Tiwari
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
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प्रतापगढ़ में गैस एजेंसी के डिलीवरी मैन को रिफिलिंग करते समय पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पांच लोगों को 12 खाली सिलेंडर के साथ पकड़ा गया, जिन्हें भरे हुए सिलेंडर से गैस भरने के लिए उपयोग किया जा रहा था। मामला अब पूर्ति विभाग के सुपुर्द किया गया है।

रसोई गैस चोरी करते पांच डिलीवरी मैन गिरफ्तार, 96 सिलेंडर बरामद

-एजेंसी से दो पिकअप में सिलेंडर लोड कर देहात कोतवाली के सरकरौली गांव में निकाल रहे थे गैस

पुलिस की छापेमारी

-पुलिस की छापेमारी में रिफिलिंग करते पकड़े गए पांच लोग -मौके पर मिले 12 खाली सिलेंडर में मशीन से भरी जा रही थी गैस -पुलिस ने जिला पूर्ति विभाग के अधिकारियों को बुलाकर कराई कार्रवाई प्रतापगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। गैस एजेंसी से सिलेंडर लेकर वितरण के लिए निकले डिलीवरी मैन बाग में रिफलिंग करने लगे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पांच डिलीवरी मैन को रिफलिंग करते डिलीवरी मैन को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से दो पिकअप पर लगे 96 सिलेंडर को बरामद किया। इनमें 12 सिलेंडर खाली पाए गए। देहात कोतवाली के कटरा मेदनीगंज स्थित एजेंसी से दो पिकअप पर सिलेंडर लेकर डिलीवरी मैन क्षेत्र में वितरण के लिए निकले थे। वह इलाके के ही सकरौली बाग में भरे हुए सिलेंडर से गैस निकालकर खाली सिलेंडर में रिफिल करने लगे। डिलीवरी मैन सिलेंडर का सील तोड़कर नया लगा दे रहे थे। स्थानीय लोगों की सूचना पर देहात कोतवाली एसओ पुष्पराज सिंह ने पुलिस टीम के साथ छापामारा तो मौके से पांच लोग सिलेंडर रिफिल करते पकड़े गए। इनके पास से रिफिल करने के उपकरण भी मिले। पकड़े गए आरोपी देहात कोतवाली के घुसरौली भुआलपुर किला निवासी पिंटू पटेल, विवेक पटेल, नरवा सिटी के भोले पाल, टेउंगा के सुशील सरोज और सकरौली के सुशील मिश्रा बताए गए। पुलिस ने जिलापूर्ति अधिकारी कार्यालय के एआरओ को मौके पर बुलाकर कार्रवाई के लिए उनके सुपुर्द कर दिया। एसओ पुष्पराज सिंह ने बताया कि इन लोगों के पास से 12 खाली सिलेंडर मिले हैं। यह लोग भरे हुए सिलेंडर से चार-चार किलो गैस निकालकर खाली सिलेंडर में भरने के बाद सील लगा दे रहे थे। मामले में पूर्ति विभाग की ओर से केस दर्ज कराया जा रहा है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

प्रतापगढ़ में कितने डिलीवरी मैन को गिरफ्तार किया गया?
प्रतापगढ़ में पांच डिलीवरी मैन को गिरफ्तार किया गया।
Shailesh Tiwari

लेखक के बारे में

Shailesh Tiwari

शॉर्ट बायो : शैलेश तिवारी पिछले 12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में ‘हिन्दुस्तान’ प्रयागराज में प्रतापगढ़ जिले के प्रभारी के तौर पर खबरें लिखते हैं।


परिचय एवं अनुभव

शैलेश तिवारी भारतीय प्रिंट मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 12 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में प्रयागराज संस्करण के प्रतापगढ़ ब्यूरो को लीड कर रहे हैं। 2021 से इस भूमिका में रहते हुए लोकल कंटेंट, खेल, साफ्ट स्टोरी, क्राइम और राजनीति में मजबूत पकड़ बनाई है।


करियर का सफर

शैलेश ने अपने करियर की शुरुआत 2014 में दैनिक भास्कर से की फिर अमर उजाला से जुड़े, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में दैनिक भास्कर के साथ उन्होंने मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2014 से 2016 तक दैनिक भास्कर में हरियाणा के रोहतक और रेवाड़ी जिले में काम किया। दैनिक भास्कर की रेवाड़ी यूनिट लॉचिंग में प्रमुख भागेदारी रही। 2016 से 2021 तक अमर उजाला से जुड़कर हरियाणा के रेवाड़ी और झज्जर में बतौर ब्यूरो चीफ टीम का नेतृत्व किया। अमर उजाला की रोहतक यूनिट में क्लस्टर इंचार्ज और सिटी रिपोर्टिंग टीम का हिस्सा रहे। इसके साथ ही हरियाणा के फतेहाबाद, हिसार, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पानीपत, सोनीपत, करनाल में भी स्पेशल इवेंट का हिस्सा रहे। अमर उजाला मेरठ के बाद 2021 में हिन्दुस्तान में बरेली जिले से जुड़ने के बाद प्रयागराज संस्करण के प्रतापगढ़ ब्यूरो का नेतृत्व कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

बीए (हिस्ट्री), एमए (पॉलीटिकल साइंस) छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर से करने के बाद स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी, मेरठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद शैलेश को राजनीतिक और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से रजनीतिक गलियारों में चल रही हलचल और क्राइम से जुड़ी खबरों पर अच्छी कमांड होने के साथ अच्छी खबरें लिख रहे हैं।


रिपोर्टिंग और विजन

राजनीतिक हलचल और क्राइम के विषयों पर शैलेश की अच्छी पकड़ है। उन्होंने क्राइम की कई एक्सक्लूसिव स्टोरी की है। शैलेश का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है-उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


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