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21 किलो गांजा के साथ तस्कर गिरफ्तार, साथी फरार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चंदौली
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चकिया कोतवाली क्षेत्र के जलेबिया मोड़ के समीप पुलिस ने पकड़ा 21 किलो गांजा के साथ तस्कर गिरफ्तार, साथी फरार 21 किलो गांजा के साथ तस्कर गिरफ्तार, साथी

21 किलो गांजा के साथ तस्कर गिरफ्तार, साथी फरार

चकिया, हिन्दुस्तान संवाद। कोतवाली क्षेत्र के चकिया-नौगढ़ मार्ग पर स्थित जलेबिया मोड़ के पास पुलिस ने सोमवार को वाहन चेकिंग के दौरान 21 किलो गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। हालांकि आरोपी का एक साथी मौके से बाइक लेकर फरार हो गया। पुलिस आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्जकर जेल भेज दिया। थाना प्रभारी अर्जुन सिंह ने बताया कि सोमवार की सुबह चकिया- नौगढ़ मार्ग पर स्थित जलेबिया मोड़ के नीचे हेमइया मंदिर के पास चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान नौगढ़ की ओर से आ रही बाइक को रोकने पर बैग के साथ पीछे बैठा युवक पकड़ लिया गया, लेकिन बाइक चला रहा युवक भाग निकला।

जबकि आरोपी के पास बरामद प्लास्टिक बोरे में टेप से लिपटे 11 बंडलों में कुल 21.780 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ, जिसकी कीमत लगभग पांच लाख बताई जा रही है। आरोपी से पूछताछ के दौरान पता चला कि चकरघट्टा थाना क्षेत्र के जमसोत गांव निवासी लालजी यादव है। फरार आरोपी का साथी जमसोत का रहने वाला घरभरन यादव है। जिसकी तलाश में दिबश दी जा रही है। पूछताछ में पता चला कि दोनों बिहार से गांजा लाकर वाराणसी में बेचने जा रहे थे। पुलिस टीम में उपनिरीक्षक मुन्ना सिंह, इन्द्रमणि यादव, हेड कांस्टेबल प्रवीण यादव, आरक्षी अतुल कुमार आदि शामिल रहे।

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