तस्कर से 12.57 ग्राम स्मैक के साथ इलेक्ट्रॉनिक तराजू बरामद
हरिद्वार। तस्कर से 12.57 ग्राम स्मैक के साथ इलेक्ट्रॉनिक तराजू बरामदतस्कर से 12.57 ग्राम स्मैक के साथ इलेक्ट्रॉनिक तराजू बरामदतस्कर से 12.57 ग्राम स्म
नगर कोतवाली पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ अभियान के तहत एक आरोपी को 12.57 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। तलाशी में आरोपी के कब्जे से 12.57 ग्राम स्मैक, एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू और मोबाइल फोन बरामद हुआ है। मामले में पुलिस ने एनडीपीएस ऐक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को कोर्ट में पेश किया है। पुलिस के अनुसार देर रात रात उपनिरीक्षक नवीन सिंह चौहान टीम के साथ दुधियाबंद रोड क्षेत्र में वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान गीता कुटीर आश्रम के पास आरोपी पुलिस को देखकर भागने लगा। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम सोनू पाल पुत्र स्व. राजपाल निवासी वैदिक नगर 3, रायवाला देहरादून बताया।
आरोपी से स्मैक बरामद होने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं एसएचओ कुंदन सिंह राणा ने बताया कि आरोपी पहले भी चार दफा एनडीपीएस ऐक्ट के मामलों में जेल जा चुका है।
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