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1.068 किलो चरस के साथ तस्कर गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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गोरखपुर में पुलिस ने अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत 1.068 किलोग्राम चरस के साथ राजेश उर्फ कमलेश नामक तस्कर को गिरफ्तार किया। यह घटना गगहा क्षेत्र की है। आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

1.068 किलो चरस के साथ तस्कर गिरफ्तार

गोरखपुर। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत बांसगांव पुलिस ने 1.068 किलोग्राम चरस के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गगहा इलाके की घटना देउरबीर निवासी राजेश उर्फ कमलेश के रूप में हुई। आरोपी को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से जेल भेजा गया।

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