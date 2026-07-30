मुठभेड़ में गोकशी के आरोपी के पैर में लगी गोली, गिरफ्तार
कोतवाली पुलिस ने गोकशी के एक आरोपी सूरजपाल को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। आरोपी के दाएं पैर में गोली लगी, जिसे गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने उसके कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस, तथा पशुओं को बेहोश करने की दवा बरामद की। यह मामला 25 जुलाई को गोवंशीय पशुओं के कटे हुए अवशेष मिलने के बाद शुरू हुआ था।
कोतवाली पुलिस ने गोकशी के एक आरोपी को बुधवार रात मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के दाएं पैर में गोली लग गई, जिसके बाद उसे घायल अवस्था में दबोच लिया। कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस, पशुओं को बेहोश करने की दवा और सिरिंज बरामद की है। पुलिस ने आरोपी को सीएचसी में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया। पुलिस के मुताबिक 25 जुलाई को बहजोई के गांव बिसारू के पास नहर में गोवंशीय पशु के कटे हुए अवशेष मिले थे। मामले में एक ग्रामीण की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया था।
तभी से पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी थी। कोतवाल राजीव कुमार मलिक ने बताया कि बुधवार रात करीब साढ़े दस बजे पुलिस टीम पंवासा-टिकटा रोड पर गांव सिहौरी के निकट संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक बाइक सवार को रुकने का इशारा किया लेकिन, वह पुलिस को देख भागने लगा। संदेह पर पुलिस ने पीछा किया तो खुद को घिरता देख आरोपी ने पुलिस टीम पर तमंचे से फायरिंग कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें आरोपी के दाएं पैर में गोली लग गई। घायलावस्था में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। कोतवाल ने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम सूरजपाल निवासी गांव मुंडारी थाना सहसवान जिला बदायूं बताया। आरोपी के पास से एक 315 बोर का तमंचा, तीन कारतूस, एक खोखा कारतूस, एक शीशी में पशुओं को बेहोश करने की दवा बरामद की है।
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