दहेज हत्या में वांछित दंपती को भेजा जेल
बसई मोहम्मदपुर थाना पुलिस ने दहेज हत्या में वांछित दंपति छोटेलाल और उसकी पत्नी सीमा को गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना पर उन्हें उनके घर से पकड़ा गया। दोनों को जेल भेज दिया गया है।
बसई मोहम्मदपुर थाना पुलिस ने मंगलवार को दहेज हत्या में वांछित चल रहे दंपति को गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी ने बताया कि गांव शंकरपुर निवासी छोटेलाल पुत्र प्रताप सिंह एवं उसकी पत्नी सीमा दहेल हत्या के मामले में वांछित चल रहे थे। मंगलवार को मुखबिर ने सूचना दी कि पति-पत्नी अपने घर पर मौजूद हैं। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दोनों को जेल भेजा है।
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