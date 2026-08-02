दहेज हत्या के आरोपी दम्पति को पकड़ा
बलिया में नगर कोतवाली पुलिस ने देहज हत्या के आरोपी मुटुर प्रजापति और उसकी पत्नी ब्रिजकुमारी को गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद इन दोनों का चालान किया गया। कुछ दिन पहले इन पर मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके बाद से पुलिस उनकी तलाश कर रही थी।
बलिया। नगर कोतवाली पुलिस ने देहज हत्या के आरोपी रेवती नपं के वार्ड संख्या 13 निवासी मुटुर प्रजापति तथा उसकी पत्नी ब्रिजकुमारी को रविवार को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों का चालान कर दिया। पुलिस का कहना है कि दोनों पर कुछ दिनों पहले मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके बाद से उनकी तलाश की जा रही थी।
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