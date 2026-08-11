Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

तांबा और लोहा चुराने वाले दो चोर गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
Follow us on Google News
share

ट्रोनिका सिटी थाना पुलिस ने यूपीसीडा के प्लांट से तांबा और लोहा चुराने वाले दो चोरों नईम और मोहिन को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 35 किलो तांबे का तार, चोरी की बाइक और तार कटर बरामद हुआ। पुलिस तीन फरार साथियों की तलाश कर रही है।

तांबा और लोहा चुराने वाले दो चोर गिरफ्तार

-35 किलो तांबे का तार, चोरी की बाइक व तार कटर बरामद लोनी, हरदीप श्रीवास्तव। ट्रोनिका सिटी थाना पुलिस ने मंगलवार को यूपीसीडा के प्लांट से तांबा और लोहा चुराने वाले दो चोरों नईम और मोहिन को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 35 किलो तांबे का तार, दिल्ली से चुराई गई बाइक और तार कटर बरामद हुआ है। पुलिस इनके तीन फरार साथियों की तलाश में जुटी है। यूपीसीडा के नवादा गांव के पास बंद बिजली के प्लांट से चोरों ने कुछ दिन पूर्व मोटर से तांबे के तार और लोहे का सामान चोरी कर लिया था। प्लांट पर तैनात कर्मचारी की शिकायत पर पुलिस मुकदमा दर्ज कर चोरों की तलाश में जुटी थी।सहायक

पुलिस आयुक्त लोनी रामकिशन ने बताया कि पुलिस ने सूचना पर ट्रोनिका सिटी क्षेत्र स्थित अंबे चौक से दो चारों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से कुछ दिन पूर्व दिल्ली भजनपुरा से चुराई गई बाइक, प्लांट से चुराया गया 35 किलो तांबे का तार और तार कटर बरामद हुआ है। इन्होंने अपने नाम नईम और मोहिन निवासी गांव बदरपुर ट्रोनिका सिटी बताए। इन्होंने बताया कि तीन साथियों सोहेल, वसीम और फुरकान के साथ चोरी करते है। इन्होंने साथियों के साथ मिलकर प्लांट से तांबा और दिल्ली से बाइक चोरी करना स्वीकार किया। पुलिस टीम आरोपियों के फरार साथियों की तलाश में जुटी है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Crime News Ghaziabad News Ghaziabad Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।