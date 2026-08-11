तांबा और लोहा चुराने वाले दो चोर गिरफ्तार
ट्रोनिका सिटी थाना पुलिस ने यूपीसीडा के प्लांट से तांबा और लोहा चुराने वाले दो चोरों नईम और मोहिन को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 35 किलो तांबे का तार, चोरी की बाइक और तार कटर बरामद हुआ। पुलिस तीन फरार साथियों की तलाश कर रही है।
-35 किलो तांबे का तार, चोरी की बाइक व तार कटर बरामद लोनी, हरदीप श्रीवास्तव। ट्रोनिका सिटी थाना पुलिस ने मंगलवार को यूपीसीडा के प्लांट से तांबा और लोहा चुराने वाले दो चोरों नईम और मोहिन को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 35 किलो तांबे का तार, दिल्ली से चुराई गई बाइक और तार कटर बरामद हुआ है। पुलिस इनके तीन फरार साथियों की तलाश में जुटी है। यूपीसीडा के नवादा गांव के पास बंद बिजली के प्लांट से चोरों ने कुछ दिन पूर्व मोटर से तांबे के तार और लोहे का सामान चोरी कर लिया था। प्लांट पर तैनात कर्मचारी की शिकायत पर पुलिस मुकदमा दर्ज कर चोरों की तलाश में जुटी थी।सहायक
पुलिस आयुक्त लोनी रामकिशन ने बताया कि पुलिस ने सूचना पर ट्रोनिका सिटी क्षेत्र स्थित अंबे चौक से दो चारों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से कुछ दिन पूर्व दिल्ली भजनपुरा से चुराई गई बाइक, प्लांट से चुराया गया 35 किलो तांबे का तार और तार कटर बरामद हुआ है। इन्होंने अपने नाम नईम और मोहिन निवासी गांव बदरपुर ट्रोनिका सिटी बताए। इन्होंने बताया कि तीन साथियों सोहेल, वसीम और फुरकान के साथ चोरी करते है। इन्होंने साथियों के साथ मिलकर प्लांट से तांबा और दिल्ली से बाइक चोरी करना स्वीकार किया। पुलिस टीम आरोपियों के फरार साथियों की तलाश में जुटी है।
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