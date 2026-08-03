धर्म परिवर्तन का वांछित आरोपी गिरफ्तार
प्रतापगढ़ के मानधाता थाने के एसआई अरविंद कुशवाहा ने बहरिया अहिना गांव में धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में फरार सुरेंद्र गौतम को गिरफ्तार किया। यह आरोपी रामनगर गांव का निवासी है। पुलिस ने उसके खिलाफ कार्रवाई की और चालान कर दिया।
प्रतापगढ़। मानधाता थाने के एसआई अरविंद कुशवाहा ने इलाके के बहरिया अहिना गांव में धर्म परिवर्तन कराने के मामले में फरार आरोपी को रविवार शाम उसके घर के पास से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार, आरोपी रानीगंज थाना क्षेत्र के रामनगर गांव का रहने वाला सुरेंद्र गौतम है। पुलिस ने उसका चालान कर दिया।
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