अररिया: बथनाहा पुलिस ने प्राथमिकी अभियुक्त को दबोचा
बथनाहा थाना कांड संख्या 33/26 के मामले में पुलिस ने मो जकिर (45) को गिरफ्तार किया है, जो बीएनएस की धारा 96/64(1) और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत आरोपी हैं। थानाध्यक्ष राजवीर कुमार साहू ने बताया कि आरोपी को न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया शुरु कर दी गई है।
कुर्साकांटा से अनिल झा की रिपोर्ट बथनाहा थाना कांड संख्या 33/26 के मामले में पुलिस ने प्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 96/64(1) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत मामला दर्ज है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मो जकिर (45) पिता मजलूम, निवासी साहेबगंज वार्ड संख्या 07, थाना नरपतगंज के रूप में हुई है। थानाध्यक्ष राजवीर कुमार साहू ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी को आवश्यक कार्रवाई के बाद न्यायालय में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
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