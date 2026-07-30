Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
Follow us on Google News
share

पोक्सो एक्ट में दर्ज था मुकदमा, न्यायालय के आदेश पर भेजा गया जेलपोक्सो एक्ट में दर्ज था मुकदमा, न्यायालय के आदेश पर भेजा गया जेलपोक्सो एक्ट में दर्ज थ

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार
शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

कलियर। शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में फरार चल रहे युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। कोतवाली प्रभारी कमल मोहन भंडारी ने बताया कि रुड़की क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि इमलीखेड़ा निवासी अब्दुल रहमान उसकी नाबालिग पुत्री को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करता आ रहा था। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी थी। पुलिस ने बुधवार को रहमतपुर गांव से आरोपी अब्दुल रहमान निवासी इमलीखेड़ा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Rape Roorki Latest News Crime News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।