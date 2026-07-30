शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार
पोक्सो एक्ट में दर्ज था मुकदमा, न्यायालय के आदेश पर भेजा गया जेलपोक्सो एक्ट में दर्ज था मुकदमा, न्यायालय के आदेश पर भेजा गया जेलपोक्सो एक्ट में दर्ज थ
कलियर। शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में फरार चल रहे युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। कोतवाली प्रभारी कमल मोहन भंडारी ने बताया कि रुड़की क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि इमलीखेड़ा निवासी अब्दुल रहमान उसकी नाबालिग पुत्री को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करता आ रहा था। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी थी। पुलिस ने बुधवार को रहमतपुर गांव से आरोपी अब्दुल रहमान निवासी इमलीखेड़ा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
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