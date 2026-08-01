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दहेज हत्या समेत अन्य मामले में 31 गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाजीपुर
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वैशाली जिले में विशेष अभियान के तहत पुलिस ने 31 अभियुक्तों को गिरफ़्तार किया। अभियोगों में दहेज हत्या, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट और अपहरण शामिल हैं। पुलिस ने अवैध शराब और मादक पदार्थ भी बरामद किए। इसके साथ ही, यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों पर 1.46 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया।

दहेज हत्या समेत अन्य मामले में 31 गिरफ्तार

हाजीपुर । नगर संवाददाता वैशाली जिले में विशेष अभियान चलाकर विभिन्न थानों की पुलिस ने 31 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। यह जानकारी पुलिस अधीक्षक शुभांक मिश्रा ने शनिवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी। उन्होंने बताया कि दहेज हत्या कांड में 01, आर्म्स एक्ट कांड में 01, एनडीपीएस एक्ट कांड में 02, अपहरण कांड में 01, चोरी के कांड में 02, हत्या के प्रयास कांड में 02, उत्पाद अधिनियम में 13 एवं अन्य कांड में 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। वहीं पुलिस ने 07 वारंटी एवं 79 कुर्की का निष्पादन किया। अवैध मादक पदार्थों के विरोध में छापेमारी कर पुलिस ने 172.260 लीटर विदेशी शराब, 60 लीटर देशी शराब एवं 65.86 ग्राम स्मैक बरामद किया।

वहीं पुलिस ने यातायात नियम का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों पर 01 लाख 46 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से पुलिस ने एक कार और चार मोबाइल फोन बरामद किया। - घनश्याम

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