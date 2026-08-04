चौबीस घंटे में 24 अपराधी गिरफ्तार, 958 लीटर शराब जब्त
सीवान में पुलिस ने अपराध नियंत्रण और शराब तस्करी के खिलाफ विशेष अभियान में पिछले 24 घंटे में 24 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। इसमें 21 शराब कांड और अन्य गंभीर मामलों के आरोपी शामिल हैं। पुलिस ने 958.59 लीटर अवैध शराब और कई वाहन जब्त किए। इस अभियान में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आम लोगों से सहयोग मांगा गया।
सीवान, निज प्रतिनिधि। पुलिस ने जिले में अपराध नियंत्रण व शराब तस्करी के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान के तहत पिछले 24 घंटे में बड़ी कार्रवाई करते हुए 24 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान 13 वारंटों का निष्पादन व एक कुर्की की कार्रवाई भी की गई है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, गिरफ्तार किए गए 24 अभियुक्तों में 21 शराब कांड, एक पॉक्सो एक्ट, एक हत्या के प्रयास व एक अन्य मामले का आरोपी शामिल है। अभियान के दौरान पुलिस ने 958.59 लीटर अवैध शराब बरामद की। इसके अलावा चार बाइक व दो चारपहिया वाहन जब्त किए गए।
पुलिस ने विभिन्न मामलों में 35 हजार रुपये जुर्माना भी वसूला है। पुलिस अधीक्षक पूरन कुमार झा ने बताया कि जिले में अपराधियों व शराब तस्करों के खिलाफ विशेष अभियान लगातार जारी रहेगा। आम लोगों से भी कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने व किसी भी आपात स्थिति में डायल-112 या पुलिस हेल्पलाइन पर सूचना देने की अपील की गई है।
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