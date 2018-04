CBSE पेपर लीक: पुलिस ने 2 टीचर और एक कोचिंग मालिक को किया गिरफ्तार, 50 फोन जब्त, 18 जगहों पर छापेमारी

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के 12वीं और दसवीं कक्षा के पेपर लीक मामले की जांच में जुटी क्राइम ब्रांच बड़ी कामयाबी मिली है। क्राइम ब्रांच की एसआइटी टीम ने पेपर लीक मामले में बाहरी दिल्ली से तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में पब्लिक स्कूल के 2 टीचर और एक कोचिंग सेन्टर मालिक शामिल हैं जबकि एक प्रिंसिपल 4 से भी सघन पूछताछ की जा रही है। यह खुलासा दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के ज्वाइंट कमिश्नर आलोक कुमार ने किया। इन आरोपियों ने 12वीं का पेपर लीक किया था। अभी 10वीं मामले में छापेमारी जारी है।

12वीं की परीक्षा के एक घंटे पहले किया था पेपर लीक

उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में कोचिंग सेन्टर का तौकीर और पब्लिक स्कूल के दो टीचर रिषभ व रोहित शामिल हैं। इसमें से दोनों टीचर परीक्षा शुरू होने से करीब एक घंटे पहले ही पेपर खोल लेते थे और उसे कोचिंग सेन्टर के तौकीर की मदद से इच्छुक छात्रों को सर्कुलेट करते थे

#UPDATE: Delhi Police says 2 teachers & a coaching centre owner were arrested over XII class #PaperLeak, the teachers clicked photos of paper at 9;15am & passed it to coaching centre owner, who passed it to students.Paper was also leaked in handwritten form, for which probe is on