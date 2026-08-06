चौबीस घंटे में 17 अपराधी गिरफ्तार, 245.9 लीटर अवैध शराब बरामद
सीवान में पुलिस ने पिछले 24 घंटों में विशेष अभियान के दौरान 17 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। इसमें 33 वारंटों का निष्पादन, एक कुर्की और कई अवैध वस्तुएं, जैसे 245.9 लीटर शराब, प्राप्त की गई। पुलिस का अभियान अपराध और अवैध गतिविधियों के खिलाफ आगे भी जारी रहेगा।
सीवान, निज प्रतिनिधि। पुलिस ने पिछले 24 घंटे के दौरान चलाए गए विशेष अभियान में बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 17 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान 33 वारंटों का निष्पादन व एक कुर्की की कार्रवाई भी की गई। पुलिस द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार गिरफ्तार अभियुक्तों में शराब कांड के 9, पॉक्सो एक्ट के 1, आर्म्स एक्ट के 3, हत्या के प्रयास के 2 व अन्य मामलों के 2 अभियुक्त शामिल हैं। अभियान के दौरान पुलिस ने 245.9 लीटर अवैध शराब बरामद की। इसके अलावा तीन दोपहिया वाहन, एक चारपहिया वाहन, एक देशी कट्टा, एक देशी पिस्टल, छह कारतूस व नौ मोबाइल फोन भी जब्त किए गए।
पुलिस ने अभियान के दौरान 33 वारंटों का निष्पादन, एक कुर्की की कार्रवाई व 18 हजार 500 रुपये का जुर्माना भी वसूला है। बताया गया है कि अपराध व अवैध गतिविधियों के खिलाफ विशेष अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।
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