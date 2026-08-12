देर रात धरनास्थल जयपाल सिंह मुंडा स्टेडिय में पहुंचे डीसी और एसएसपी

रांची में देर रात उपायुक्त और एसएसपी धरना स्थल पहुंचे। उन्होंने छात्रों से बातचीत की और अवांछित तत्वों को ढूंढने का निर्देश दिया। डीसी ने छात्रों से साक्ष्य के साथ प्रशासन के पास आने का कहा। धरनास्थल पर भाजपा नेता भी पहुंचे। एक युवक को पुलिस ने पूछताछ के लिए थाने ले गई।

रांची, वसं। रांची में देर रात करीब एक बजे बड़ी संख्या में पुलिसबल के साथ उपायुक्त और एसएसपी धरना स्थल जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचे। यहां उन्होंने विद्यार्थियों से बातचीत की। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने विद्यार्थियों से धरना स्थल में मौजूद अवांछित तत्वों की पहचान कर उन्हें भगाने का निर्देश दिया। दोनों अधिकारियों ने इससे पहले छात्रों से उनका हाल भी जाना। दोनों अधिकारियों के साथ इस दौरान पुलिस बल के जवानों के साथ अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे। अधिकारियों के अचानकर स्टेडियम में पहुंचने के बाद वहां कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। हालांकि बाद में उन्होंने विद्यार्थियों से बात करते हुए पूरा मामला समझाया。

डीसी की छात्रों से बातचीत डीसी ने छात्रों से कहा कि यदि वे सीजीएल रद्द कराना चाहते हैं तो इसके लिए ठोस आधार और साक्ष्य दें। उन्होंने छात्रों से कहा कि वे अपने साक्ष्य और वकील के साथ प्रशासन के समक्ष आएं और अपनी बात रखें। इसी दौरान एसएसपी ने छात्रों से कहा कि वे आंदोलन स्थल के आसपास घूम रहे अवांछित तत्वों की पहचान करें और उन्हें वहां से हटाएं। हालांकि, मीडिया से बातचीत में दोनों अधिकारियों ने कहा कि वे छात्रों हाल जानने और विधि-व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे थे।

भाजपा नेताओं की उपस्थिति देर रात कई भाजपा नेता भी पहुंचे

धरनास्थल पर बड़ी संख्या में पुलिस के साथ अधिकारियों की पहुंचने की सूचना मिलते ही कई भाजपा के कई बड़े नेता भी वहां पहुंच गए। धरनास्थल पर पहुंचने वाले नेताओं में पूर्व मंत्री अमर बाउरी, धनबाद विधायक राज सिन्हा, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री विधायक भानु प्रताप शाही समेत कई लोग शामिल थे।

पुलिस की कार्रवाई आजमगढ़ के युवक को पकड़कर थाने ले गई पुलिस

धरनास्थल के पास एक आजमगढ़ का युवक भी था। वह चेहरे पर मास्क लगाए हुए थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने उस युवक से पूछताछ की। संतोषजनकर जवाब नहीं देने पर पुलिस उसे थाने ले गई। फिलहाल थाने में उससे पूछताछ की जा रही है。