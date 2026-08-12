Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

देर रात धरनास्थल जयपाल सिंह मुंडा स्टेडिय में पहुंचे डीसी और एसएसपी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
Follow us on Google News
share

रांची में देर रात उपायुक्त और एसएसपी धरना स्थल पहुंचे। उन्होंने छात्रों से बातचीत की और अवांछित तत्वों को ढूंढने का निर्देश दिया। डीसी ने छात्रों से साक्ष्य के साथ प्रशासन के पास आने का कहा। धरनास्थल पर भाजपा नेता भी पहुंचे। एक युवक को पुलिस ने पूछताछ के लिए थाने ले गई।

देर रात धरनास्थल जयपाल सिंह मुंडा स्टेडिय में पहुंचे डीसी और एसएसपी

रांची, वसं। रांची में देर रात करीब एक बजे बड़ी संख्या में पुलिसबल के साथ उपायुक्त और एसएसपी धरना स्थल जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचे। यहां उन्होंने विद्यार्थियों से बातचीत की। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने विद्यार्थियों से धरना स्थल में मौजूद अवांछित तत्वों की पहचान कर उन्हें भगाने का निर्देश दिया। दोनों अधिकारियों ने इससे पहले छात्रों से उनका हाल भी जाना। दोनों अधिकारियों के साथ इस दौरान पुलिस बल के जवानों के साथ अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे। अधिकारियों के अचानकर स्टेडियम में पहुंचने के बाद वहां कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। हालांकि बाद में उन्होंने विद्यार्थियों से बात करते हुए पूरा मामला समझाया。

ये भी पढ़ें:रांची में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में झारखंड बंद

डीसी की छात्रों से बातचीत

डीसी ने छात्रों से कहा कि यदि वे सीजीएल रद्द कराना चाहते हैं तो इसके लिए ठोस आधार और साक्ष्य दें। उन्होंने छात्रों से कहा कि वे अपने साक्ष्य और वकील के साथ प्रशासन के समक्ष आएं और अपनी बात रखें। इसी दौरान एसएसपी ने छात्रों से कहा कि वे आंदोलन स्थल के आसपास घूम रहे अवांछित तत्वों की पहचान करें और उन्हें वहां से हटाएं। हालांकि, मीडिया से बातचीत में दोनों अधिकारियों ने कहा कि वे छात्रों हाल जानने और विधि-व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे थे।

ये भी पढ़ें:Adityapur News: छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन, नारेबाजी

भाजपा नेताओं की उपस्थिति

देर रात कई भाजपा नेता भी पहुंचे

धरनास्थल पर बड़ी संख्या में पुलिस के साथ अधिकारियों की पहुंचने की सूचना मिलते ही कई भाजपा के कई बड़े नेता भी वहां पहुंच गए। धरनास्थल पर पहुंचने वाले नेताओं में पूर्व मंत्री अमर बाउरी, धनबाद विधायक राज सिन्हा, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री विधायक भानु प्रताप शाही समेत कई लोग शामिल थे।

पुलिस की कार्रवाई

आजमगढ़ के युवक को पकड़कर थाने ले गई पुलिस

धरनास्थल के पास एक आजमगढ़ का युवक भी था। वह चेहरे पर मास्क लगाए हुए थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने उस युवक से पूछताछ की। संतोषजनकर जवाब नहीं देने पर पुलिस उसे थाने ले गई। फिलहाल थाने में उससे पूछताछ की जा रही है。

सामान्य प्रश्न

उपायुक्त और एसएसपी कब धरना स्थल पहुंचे?
उपायुक्त और एसएसपी बुधवार की रात करीब एक बजे धरना स्थल पहुंचे।
ये भी पढ़ें:छात्रों पर हुए पुलिस बल के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया धरना प्रदर्शन
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ranchi Ranchi News Ranchi Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।