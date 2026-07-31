शिवचौक समेत कई संवेदनशील स्थानों पर पैरामिलिट्री फोर्स तैनात
मुजफ्फरनगर कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तैयारी में है। पुलिस को चिन्हित स्थानों पर तैनात किया गया है और संवेदनशील स्थानों के लिए पैरामिलिट्री फोर्स को जिम्मेदारी दी गई है। सभी पुलिस अधिकारी यात्रा की पल पल जानकारी ले रहे हैं। एटीएस और बम निरोधक दल चेकिंग अभियान में जुटे हैं।
मुजफ्फरनगर कांवड़ यात्रा को सकुशल कराने का पुलिस व प्रशासनिक अमले के लिए बड़ी चुनौती है। जनपद प्रशासन कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुरी तरह तैयार है। कांवड़ यात्रा के लिए पुलिस को चिन्हित स्थानों पर तैनात किया गया है, जबकि संवेदनशील स्थानों की कमान पैरामिलिट्री फोर्स के हाथ में सौंपी गयी है। एसएसपी समेत तमाम पुलिस अधिकारी कांवड़ यात्रा को लेकर पल पल की खबर ले रहे है।श्रावण मास के शुरु होते ही जनपद में शिवभक्तों का आगमन बढ़ गया है। कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस टीम को तैनात कर दिया है। बाहर से आये फोर्स को भी अलग अलग स्थानों पर तैनात किया है।
मुख्य कंट्रोल रुम व बनाए गए अस्थाई कंट्रोल रुम के जरिए मार्ग पर निगरानी की जा रही है। एटीएस की टीम को संवेदनशील स्थान पर तैनात होकर निगरानी कर रही है। हालांकि समय समय पर एटीएस की टीम कांवड़ मार्ग पर गश्त करती है। शिवचौक, मिनाक्षी चौक, अस्पताल तिराहे, रामपुर तिराहे समेत कई स्थानों पर पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया है। ताकि कोई असामाजिक तत्व किसी तरह की घटना को अंजाम ने दे सके। एलआईयू की टीम बम निरोधक दस्ते व एएसचैक टीम के साथ चेकिंग अभियान में जुटी हुई है। कांवड़ यात्रा के नोडल अधिकारी एसपी सिटी अमृत जैन कांवड़ मार्ग का निरीक्षण कर पुलिस ड्यूटी को चैक करने के साथ पुलिस को सर्तकता से ड्यूटी करने के निर्देश दे रहे है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें