लोनी में हुई हत्या के आरोपी को तमंचे में जेल भेजने के मामले में और दो दरोगा निलंबित

गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में हुई हत्या के आरोपी सोनू को नाम बदलकर तमंचे के मुकदमे में जेल भेजने के मामले में पुलिस महकमे में कार्रवाई का दायरा बढ़ रहा है। अब तक दो और दरोगा निलंबित हो चुके हैं। पूरे घटनाक्रम में पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

बदायूं, संवाददाता। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में हुई हत्या के आरोपी को बिनावर पुलिस द्वारा नाम बदलकर तमंचे के मुकदमे में जेल भेजने के मामले में पुलिस महकमे में कार्रवाई का दायरा लगातार बढ़ रहा है। जांच में दो और दरोगा निलंबित कर दिए गए हैं। इससे पहले आरोपी को तमंचे के मुकदमे में जेल भेजने वाले तत्कालीन वरिष्ठ उपनिरीक्षक को निलंबित और तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक को लाइन हाजिर किया जा चुका है। अब पूरे घटनाक्रम में पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। 12 जुलाई की रात गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र स्थित रतिराम कॉलोनी में हॉर्न बजाने को लेकर हुए विवाद में विपिन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वारदात के बाद आरोपी सोनू फरार हो गया, जिस पर गाजियाबाद पुलिस ने 20 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। इसी बीच 23 जुलाई को बिनावर थाना क्षेत्र में तत्कालीन वरिष्ठ उपनिरीक्षक बलवीर सिंह और उनकी टीम ने बरखेड़ा मंदिर के सामने मलिकपुर पुलिया के पास सोनू को तमंचे के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोप है कि हत्या के आरोपी सोनू का नाम बदलकर सोहनपाल उर्फ सूजल पुत्र ब्रह्मपाल, निवासी 1-ई/1302, फेस-3, शिव विहार, करावल नगर, उत्तर-पूर्वी दिल्ली दर्ज किया गया था और उसके खिलाफ केवल तमंचा बरामदगी का मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया था। मामला खुलने पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और एसएसपी अंकिता शर्मा ने जांच एसपी सिटी अभिषेक कुमार सिंह को सौंपी थी.

जांच की प्रक्रिया एसपी सिटी अभिषेक कुमार सिंह की जांच में तत्कालीन वरिष्ठ उपनिरीक्षक बलवीर सिंह को दोषी पाए जाने पर निलंबित कर दिया गया, जबकि तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक अरिहंत कुमार सिद्धार्थ को लाइन हाजिर किया गया था। इसके बाद प्रकरण की विभागीय जांच एसपी देहात डॉ. ह्रदेश कठेरिया को सौंपी गई। उनकी जांच रिपोर्ट के आधार पर फैजगंज बेहटा थाने में तैनात वरिष्ठ उपनिरीक्षक नरेंद्र कुमार और मूसाझाग थाने में तैनात उपनिरीक्षक रामकुमार सिंह को भी निलंबित कर दिया गया। विभागीय जांच अभी जारी है। तमंचे में गिरफ्तारी दर्शाने वाली टीम में शामिल अन्य पुलिसकर्मियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद टीम में शामिल सिपाहियों पर भी विभागीय कार्रवाई की जा सकती है。

प्रभारी निरीक्षक की भूमिका हत्या के आरोपी सोनू को नाम बदलकर तमंचे के मुकदमे में जेल भेजने के मामले में तत्कालीन बिनावर प्रभारी निरीक्षक अरिहंत कुमार सिद्धार्थ पर केवल लाइन हाजिर की कार्रवाई की गई, जबकि इसी प्रकरण में अब तक तीन दरोगा निलंबित हो चुके हैं। पूरे घटनाक्रम में प्रभारी निरीक्षक की भूमिका भी जांच के दायरे में रही, ऐसे में उन पर निलंबन न होने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस महकमे में चर्चा है कि मामले में प्रभारी निरीक्षक के खिलाफ केवल लाइन हाजिर की कार्रवाई कर औपचारिकता पूरी कर दी गई, जबकि गिरफ्तारी दिखाने वाली पूरी टीम की भूमिका की विभागीय जांच अभी भी जारी है।

जनरेटर चोरी का मामला बिनावर थाने के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक अरिहंत कुमार सिद्धार्थ के कार्यकाल में एक प्लांट से जनरेटर चोरी की चर्चित वारदात का भी खुलासा नहीं हो सका था। इस मामले में पुलिस की कार्यशैली पहले से सवालों के घेरे में रही। अब हत्या के आरोपी सोनू को नाम बदलकर तमंचे के मुकदमे में जेल भेजने का मामला सामने आने के बाद तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं।

आरोपी सोनू के खिलाफ कार्रवाई लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र की घटना में आरोपी सोनू ने केवल विपिन की हत्या ही नहीं की थी, बल्कि वारदात के दौरान उसके भाई पर भी फायरिंग की थी। गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। घटना के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चला। दोहरे हमले के बाद इलाके में दहशत फैल गई थी। इसी घटना के बाद गाजियाबाद पुलिस ने आरोपी सोनू पर 20 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था।

परिजनों की गुहार विपिन हत्याकांड के बाद परिजन लगातार गाजियाबाद प्रशासन से आरोपी सोनू की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों से मिलकर शीघ्र कार्रवाई की गुहार भी लगाई। इसी दौरान बिनावर पुलिस ने हत्या के आरोपी सोनू की पहचान बदलकर उसे तमंचा बरामदगी के मुकदमे में गिरफ्तार दिखाते हुए जेल भेज दिया। मामला सामने आने के बाद पूरे घटनाक्रम पर सवाल उठे और विभागीय जांच के बाद पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई शुरू हुई。