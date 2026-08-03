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कर्तव्य विमुखता पर श्रीनगर थानाध्यक्ष की गई कुर्सी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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पूर्णिया के एसपी थानाध्यक्ष अमर कुमार पर कार्यवाही की गई है। आईजी विवेकानंद ने उन्हें पुलिस लाइन क्लोज कर दिया है। थाने में बाहरी व्यक्तियों की अनावश्यक बैठकी की रिपोर्ट एसडीपीओ ने की थी। पुलिस मुख्यालय थानों में सीसीटीवी और आगंतुक पंजी की सख्ती से निगरानी कर रहा है।

कर्तव्य विमुखता पर श्रीनगर थानाध्यक्ष की गई कुर्सी

पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। कर्तव्य विमुखता के आरोप में श्रीनगर थानाध्यक्ष अमर कुमार पर कार्रवाई हुई है। आईजी विवेकानंद ने उन्हें पुलिस लाइन क्लोज कर दिया है। बताया जा रहा है कि थाने में बाहरी व्यक्तियों की अनावश्यक बैठकी लगती थी। जिसकी रिपोर्ट सदर टू एसडीपीओ ने की थी। जिसके आलोक में आईजी ने ऐक्शन लिया है। गौरतलब है कि थानों में बाहरी व्यक्तियों की अनावश्यक बैठकी पर पुलिस मुख्यालय सख्त है। इसके लिए थानों में लगे सीसीटीवी कैमरे एवं आगंतुक पंजी के मिलान का कई बार निर्देश दिया गया है।

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