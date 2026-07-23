रामपुर कूच से पहले सपा नेता शेख सुलेमान को किया हाऊस अरेस्टरामपुर कूच से पहले सपा नेता शेख सुलेमान को किया हाऊस अरेस्टरामपुर कूच से पहले सपा नेता

धामपुर, संवाददाता। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर चल रहे बुलडोजर के विरोध में रामपुर रवाना हो रहे सपा के पूर्व राज्य मंत्री मूलचंद चौहान को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस कार्रवाई का जमकर विरोध किया। सपा कार्यकर्ताओं को विरोध के बाद भी पुलिस ने जाने नहीं दिया। इस दौरान सफा कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार पर तीखा पर करते हुए कहा की उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का गला दबाया जा रहा है। मूलचंद चौहान ने कहा कि वह किसी की आवाज को दबने नहीं देंगे। इस दौरान नसीम राणा, सलाउद्दीन, मुदित गुप्ता, नवनीत कुमार, शैंकी रस्तोगी, रविंद्र कुमार, पप्पू सहित बड़ी में रहे。

रामपुर कूच से पहले सपा नेता शेख सुलेमान को किया हाऊस अरेस्ट अफजलगढ़, संवाददाता। सपा के केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर गुरुवार को सपा के राष्ट्रीय सचिव तथा पूर्व विधायक शेख सुलेमान जौहर विवि से जुड़े मामले को लेकर रामपुर जाने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान उनके आवास पर पहुंची पुलिस ने उन्हें आवास पर ही हाऊस अरेस्ट करके रामपुर जाने से रोक दिया। सपा नेता ने पुलिस कार्रवाई को उत्पीड़नात्मक करार देते हुए कहा है कि विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। उधर, सपा के राष्ट्रीय सचिव हाफिज मो. उस्मान तथा वरिष्ठ सपा नेता शैलेंद्र चौहान ने कहा है विवि की बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाने को शैक्षिक ढांचे तथा शिक्षा के अधिकार की संवैधानिक भावनाओं के विपरीत बताया।

मनोज पारस का रामपुर पहुंचना नगीना से सपा विधायक मनोज पारस पुलिस को चकमा देकर गुरुवार को रामपुर पहुंच गए। विधायक ने सपा प्रतिनिधिमंडल के साथ विवि परिसर में धरना दिया और रामपुर डीएम को ज्ञापन सौंपा। वहीं नगीना सीओ राजेश सिंह सोलंकी व थाना प्रभारी विकास कुमार विधायक के कैंप कार्यालय में बैठे रहे और पुलिस बल तैनात रहा, उन्हें मनोज पारस के रामपुर जाने की भनक तक नहीं लगी। कैंप कार्यालय में विधायक के पुत्र अक्षेष पारस व भाई धर्मेंद्र पारस के अलावा सपा नेता सुधीर राठी भी मौजूद रहे।

जानकारी के अनुसार विधायक मनोज पारस रामपुर न जा पाएं, इसके लिए प्रशासन ने बुधवार देर शाम से ही विधायक के अंबेडकर नगर कॉलोनी स्थित आवास व कैंप कार्यालय के बाहर पुलिस बल तैनात कर दिया था। सीओ राजेश सिंह सोलंकी व थाना प्रभारी विकास कुमार ने भी गुरुवार सुबह से ही विधायक मनोज पारस के आवास के कैंप कार्यालय पर डेरा डाल दिया। विधायक मनोज पारस ने फोन पर बताया कि बुधवार को वह गांवों में पार्टी की पीडीए पंचायत करने के बाद रात में करीब 11 बजे तीन गाड़ियों के काफिले के साथ घर लौटे। इनमें से दो गाड़ियां अंदर चली गईं जबकि तीसरी गाड़ी में विधायक सवार थे। घर के बाहर पुलिस बल देखकर वह प्रशासन की मंशा समझ गए थे, जिसके चलते उन्होंने अपनी गाड़ी वापस मुड़वा ली और मुरादाबाद के लिए रवाना हो गए। मुरादाबाद में रात्रि विश्राम के बाद गुरुवार सुबह 11 बजे वे रामपुर पहुंच गए। इस हाई वोल्टेज ड्रामे से पुलिस प्रशासन व स्थानीय गुप्तचर इकाई(एलआईयू)की खासी किरकिरी हुई।