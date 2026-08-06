बैजनाथपुर थाने की अपर थानाध्यक्ष निलंबित
सहरसा जिले में नशा तस्करों के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत पुअनि खुशबू कुमारी को निलंबित किया गया। डीआईजी डॉ. कुमार आशीष ने स्मैक तस्कर से सांठगांठ के चलते यह कार्रवाई की। तकनीकी जांच में उनके संपर्क का प्रमाण मिला। कानून के पालन में निष्ठा सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया।
सहरसा, नगर संवाददाता । कोसी क्षेत्र में नशा तस्करों के खिलाफ चल रहे कोसी नशा मुक्ति अभियान के बीच सहरसा जिले के बैजनाथपुर थाना में पदस्थापित पुअनि खुशबू कुमारी पर बड़ी कार्रवाई हुई है। कोसी क्षेत्र के डीआईजी डॉ. कुमार आशीष ने स्मैक तस्कर मिट्ठू कुमार से सांठगांठ के आरोप में एसआई खुशबू कुमारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
नशा तस्कर से संपर्क की जांच
जानकारी के अनुसार, अपर पुलिस अधीक्षक (प्रशासन) द्वारा तकनीकी जांच के दौरान एसआई खुशबू कुमारी और स्मैक तस्कर के बीच लगातार संपर्क और बातचीत के साक्ष्य सामने आने के प्रमाण मिले। जांच रिपोर्ट में तस्कर से सांठगांठ की पुष्टि होने के बाद डीआईजी ने तत्काल एसआई से स्पष्टीकरण पूछा, स्पष्टीकरण में एसआई ने स्मैक तस्कर से संपर्क रहने की बात स्वीकार की। आरोप सही साबित होने पर कड़ी कार्रवाई करते हुए एसआई को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर सुपौल पुलिस लाइन में योगदान देने का आदेश दिया है।
कड़ी कार्रवाई और अनुशासन
इस कार्रवाई को कोसी रेंज में नशा तस्करी के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत पुलिस महकमे में अनुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। इस मामले में विस्तृत विभागीय जांच (कार्रवाई) होगी, उसके पश्चात कठोर दंड भी दिया जा सकता है। डीआईजी कोसी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है की कोई भी पुलिसकर्मी या अधिकारी किसी तरह की गलत गतिविधि में संलिप्त पाया जाएगा तो विधिवत जांच कर कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। लापरवाह और गलत आचरण वाले ऐसे सभी पुलिसकर्मी और अधिकारी चिह्नित किए जा रहे हैं, जिनपर आनेवाले समय में कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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