अखिलेश के कार्यक्रम में मोदी-योगी के खिलाफ नारे पर कार्रवाई
बदायूं में समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नारेबाजी हुई। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने युवक प्रेमपाल को पहचाना और शांति भंग के आरोप में हिरासत में लिया। यह मामला जरीफनगर थाना क्षेत्र के दहगवां चौराहे पर हुआ।
बदायूं। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नारेबाजी पर पुलिस ने कार्रवाई की। वीडियो सोशल मीडिया पर नारेबाजी वायरल होने के बाद पुलिस ने युवक की पहचान कर उसके खिलाफ शांति भंग की कार्रवाई की। मामला जरीफनगर थाना क्षेत्र में दहगवां चौराहे पर राव फार्म हाउस का है। 30 जुलाई को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पूर्व मंत्री एवं विधायक रहे ओमकार सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद थे। इसी दौरान भीड़ में शामिल दजरामपुर निवासी प्रेमपाल पुत्र सत्यपाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाता दिखाई दिया।
किसी ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया।वीडियो की जांच के बाद पुलिस ने नारेबाजी करने वाले युवक की पहचान प्रेमपाल पुत्र सत्यपाल निवासी दजरामपुर थाना इस्लामनगर के रूप में की। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की और शांति व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका के आधार पर उसके खिलाफ शांति भंग की कार्रवाई की।
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