दहेज उत्पीड़न व घरेलू हिंसा में पति समेत चार पर मुकदमा

कोतवाली पुलिस ने दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, मारपीट और जान से मारने की धमकी के आरोप में विवाहिता के पति समेत चार ससुरालीजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रामनगर अटसू निवासी नीलम देवी की तहरीर के अनुसार उनकी पुत्री मोहिनी देवी का विवाह वर्ष 2022 में सांफर निवासी आनंद कुमार के साथ हुआ था। आरोप है कि विवाह के बाद से पति, सास, ससुर और अन्य परिजन अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते रहे। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की जाती थी और जान से मारने की धमकी दी जाती थी।

शिकायत में कहा गया है कि 17 जुलाई 2026 की रात पति और सास ने विवाहिता के साथ मारपीट की, उसका मोबाइल छीन लिया और उसे कमरे में बंद कर दिया। अगले दिन विवाहिता ने डायल-112 पर सूचना दी। इसके बाद मायके पक्ष के लोग उसे अपने साथ ले गए और सरकारी अस्पताल अजीतमल में उसका उपचार कराया। पीड़िता की मां का आरोप है कि पहले भी शिकायतें की गईं, लेकिन प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उच्चाधिकारियों से शिकायत करने पर मामले में एफआईआर दर्ज की गई। कोतवाली पुलिस ने तहरीर के आधार पर पति आनंद कुमार, शांति देवी, मन सिंह तथा श्रीमती ज्योति के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, मारपीट और अन्य सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।