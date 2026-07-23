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गुंडा अधिनियम में तीन बदमाश छह माह के लिए जिला बदर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, महाराजगंज
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महराजगंज में पुलिस ने चार आरोपितों के खिलाफ गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई की। तीन आरोपितों को छह माह के लिए जिला बदर किया गया है, वहीं एक आरोपी को थाने में नियमित हाजिरी लगाने का आदेश दिया गया है। एसपी ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत संगठित अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहने की बात कही।

गुंडा अधिनियम में तीन बदमाश छह माह के लिए जिला बदर

महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। जनपद में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने चार आरोपितों के खिलाफ उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। सक्षम प्राधिकारी के आदेश पर तीन आरोपितों को छह माह के लिए जिला बदर कर दिया गया है, जबकि एक आरोपित को छह माह तक प्रत्येक माह के प्रथम शनिवार को संबंधित थाने में अनिवार्य रूप से हाजिरी लगाने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस के अनुसार जिला बदर किए गए आरोपितों में कोतवाली क्षेत्र के पिपरा बाबू अंसारी टोला निवासी अजमल अंसारी, घुघली थाना क्षेत्र के रामपुर बलडीहा निवासी गुड्डू यादव उर्फ अनिल यादव तथा पनियरा थाना क्षेत्र के मंजूरी निवासी विद्यासागर शामिल हैं।

वहीं ठूठीबारी थाना क्षेत्र के बेलवा निवासी श्रवण को अगले छह माह तक प्रत्येक माह के प्रथम शनिवार को थाना ठूठीबारी में उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। पुलिस का कहना है कि सभी आरोपितों के खिलाफ पूर्व से विभिन्न आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। उनके आपराधिक गतिविधियों और जनसुरक्षा पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए यह कार्रवाई की गई है। एसपी शक्ति मोहन अवस्थी ने कहा कि जनपद में संगठित अपराध, आदतन अपराधियों व समाज में भय का माहौल पैदा करने वाले तत्वों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। अपराधियों की पहचान कर उनके खिलाफ समयबद्ध व प्रभावी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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