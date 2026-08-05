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छेड़छाड़ के मामले में एक आरोपी व एक बाल अपचारी पकड़ा गया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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बलरामपुर जिले के महराजगंज तराई थाना क्षेत्र में दो नाबालिग बालिकाओं के साथ छेड़छाड़ और मारपीट के आरोप में एक नामजद आरोपी और एक बाल अपचारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मामले में पॉक्सो एक्ट सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश किया।

छेड़छाड़ के मामले में एक आरोपी व एक बाल अपचारी पकड़ा गया

बलरामपुर, संवाददाता। महराजगंज तराई थाना क्षेत्र में दो नाबालिग बालिकाओं से छेड़छाड़, गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक नामजद आरोपी और एक बाल अपचारी को पकड़ लिया। दोनों के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट सहित भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के निर्देश पर क्षेत्राधिकारी ललिया देवेन्द्र कुमार श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार तिवारी के नेतृत्व में महराजगंज तराई पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस के अनुसार थाना महराजगंज तराई में दो नाबालिग बालिकाओं से छेड़छाड़, अभद्रता, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया था, जिसमें विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया।

मामले की विवेचना के दौरान बुधवार को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कौवापुर ब्लॉक के सामने से आरोपी रोजअली पुत्र शब्बीर निवासी ग्राम बालापुर थाना महराजगंज तराई को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मामले में शामिल एक बाल अपचारी को भी विधिक प्रक्रिया के तहत संरक्षण में लिया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के साथ पॉक्सो एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी तथा बाल अपचारी को आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस कार्रवाई में उपनिरीक्षक राम मोहन सिंह, मुख्य आरक्षी तेरस राम यादव, कांस्टेबल मुकेश कुमार गुप्ता तथा महिला आरक्षी सुमित कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस का कहना है कि महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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