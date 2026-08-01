बरसात में गन्ने की फसल पर पोक्काबोईंग रोग का खतरा
बरसात के मौसम में गन्ने की फसल में पोक्काबोईंग रोग का प्रकोप बढ़ रहा है। कृषि विशेषज्ञ किसानों को सलाह दे रहे हैं कि वे फसल का निरीक्षण करें और रोग के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत उपाय करें। यह फफूंद जनित रोग फसल की ग्रोथ और उत्पादन को प्रभावित कर सकता है।
बरसात के मौसम में लगातार नमी और उमस बढ़ने से गन्ने की फसल में पोक्काबोईंग रोग का प्रकोप बढ़ने लगा है। जिसके चलते कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को समय रहते फसल का निरीक्षण करने और रोग के शुरुआती लक्षण दिखाई देने पर तुरंत नियंत्रण के उपाय अपनाने की सलाह दी है। और इस रोग की पहचान व उपाय भी बताए। पोक्का बोइंग गन्ने की फसल में होने वाला एक फफूंद जनित रोग है। जिसका प्रकोप सामान्य तौर पर बरसात के महीने या जुलाई से सितम्बर तक देखा जाता है। इस रोग के लक्षण चोटी भेदक कीट के जैसे होने के कारण किसान इसकी बेहतर ढंग से पहचान नहीं कर पाते हैं और गलत रसायन का उपयोग कर लेते हैं। जिसके कारण रोग के संक्रमण से गन्ने में अधिकतम नुकसान देखा गया है। यदि समय पर इसकी पहचान और उपचार नहीं किया गया तो फसल की ग्रोथ प्रभावित होने के साथ उत्पादन में भी कमी आ सकती है। इसलिए कृषि विभाग ने किसानों को बरसात के दौरान गन्ने की फसल का नियमित रूप से देख भाल रखें और किसी भी प्रकार के रोग के लक्षण दिखाई देने पर तत्काल कृषि विभाग या नजदीकी कृषि विशेषज्ञ से संपर्क कर उचित सलाह लें। इस रोग से निपटने के लिए बजार में कई प्रकार की दवाईयां उपलब्ध है। जिनका छिडकाओं कर इस रोग को गन्ने की फसल से दूर किया जा सकता है और गन्नें के किसान अच्छी पैदावार ले सकते है。
पोक्काबोईंग रोग तीन चरणों में फसल को पहुचाता है नुक्सान:-
पहले चरण को क्लोरोटिक फेज कहा जाता है। रोग के शुरुआती दौर में ऊपर की पत्तियां तने के जुड़ाव की ओर से पीली और सफेद होने लगती हैं और एक दुसरे के साथ सिकुडन के साथ उलझ जाती हैं। इसको कुछ किसान पत्ति लपेट भी कहते है।
दूसरा चरण को टॉप राट फेज कहते है।
इसमें गन्ने की गोभ पूरी तरह से सड़ जाती है तथा उसमे से बदबू भी आने लगती है। और पत्तियां पीली पडने के बाद सूखने लगती है।
तीसरा चरण को नाइफ कट फेज भी कहते है।
यह इस रोग का सबसे घातक और अंतिम चरण होता है जिसमे ऐसा प्रतीत होता है की गन्ने की गोभ को चाकू से काट दिया गया हैं।
पोक्काबोईंग रोग बचाव के उपाय:-
शुरुआत की अवस्था में कार्बेन्डाजिम 12% मेन्कोजेब 63% WP 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से स्प्रे करे।
प्रकोप आधिक होने पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50 WP 1 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करे आवश्यकता की अनुसार 15 की बाद दुबारा स्प्रे करे या कसुगामयसीन 5% कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 45 WP 400 ग्राम प्रति एकड़ के दर से स्प्रे करे। कीटनाशक के साथ स्प्रे करने के लिए प्रोपीकोनाजोल 25 ई०सी० 2 मिली०/लीटर (400 मिली०) का प्रयोग करे।
कोट-
खेत में जलभराव नहीं होने देना चाहिए और उचित जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए। रोगग्रस्त पत्तियों को काटकर खेत से बाहर नष्ट कर दें। संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें तथा फसल की नियमित निगरानी करते रहें। रोग के लक्षण दिखाई देने पर कृषि विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार उपयुक्त फफूंदनाशी का छिड़काव करें, ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।
डॉ संदीप चौधरी - प्रभारी अधिकारी
सामान्य प्रश्न
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