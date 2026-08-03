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छात्राओं ने सुनाई बेहतरीन कविताए

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, झांसी
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छात्राओं ने सुनाई बेहतरीन कविताएझांसी, संवाददाताउ .प्र. साहित्य सभा एवं रोटरी क्लब ऑफ झांसी के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की 1

छात्राओं ने सुनाई बेहतरीन कविताए

झांसी। उप्. साहित्य सभा एवं रोटरी क्लब ऑफ झांसी के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की 140 वीं जयंती पर मनाई सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में छात्राओं की कविता पाठ प्रतियोगिता हुई। कार्यक्रम साहित्य सभा झांसी इकाई के अध्यक्ष सीबी राय तरुण की अध्यक्षता एवं संस्था के केंद्रीय पदाधिकारी अर्जुन सिंह चांद , मंडलीय संयोजक सत्य प्रकाश सत्य एवं जिला संयोजक रिपुसूदन नामदेव के अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। प्रतियोगिता में सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के साथ भानीदेवी स्कूल एवं जय एकेडमी की लगभग 30 छात्राओं ने कविता पाठ किया। सभी प्रतियोगियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए।

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प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर नियति सिंह, द्वितीय स्थान पर पूर्वी यादव , तृतीय स्थान पर धीरजा रहीं जिन्हें विद्यालय की प्रधानाचार्य कल्पना सिंह ने एवं अतिथियों ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। संचालन वैभव कुमार दुबे एवं आभार रोटे प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने व्यक्त कियाद्ध इस दौरान पी के भटनागर, डॉ डी एस गुप्ता, चितरंजन गोस्वामी, राजकुमार राय, सुधीर आर्या , के एन मालवीय , कवि श्री संजीव दुबे , देवेंद्र नटखट, नेहा चाचरा,प्रमोद कुमार खरे, सहित अनेक प्रतिष्ठित लोग़ उपस्थित रहे।

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