किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल का कारावास
मुरादाबाद में पॉक्सो कोर्ट-1 की विशेष न्यायाधीश ने आरोपी फैसल को किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। घटना 5 फरवरी 2021 को हुई थी, जब आरोपी ने पीड़िता को बहला फुसलाकर दुष्कर्म किया।
मुरादाबाद में पॉक्सो कोर्ट-1 की विशेष न्यायाधीश रेशमा चौधरी की अदालत ने बुधवार को किशोरी से दुष्कर्म के मामले में आरोपी फैसल को दोषी ठहराते हुए 10 साल कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। थाना मझोला क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति ने पांच फरवरी 2021 को मझोला के चौधरपुर निवासी फैसल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया कि आरोपी फैसल उसकी बेटी को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया था।
मामले की सुनवाई पॉक्सो कोर्ट-1 की विशेष न्यायाधीश रेशमा चौधरी की अदालत में चली। बुधवार को कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी फैसल को दोषी ठहराया और उसे 10 साल कारावास की सजा और 30 हजार का जुर्माना लगाया।
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