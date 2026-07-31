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पॉक्सो एक्ट का फरार आरोपी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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भीरा थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के मामले में फरार आरोपी गौरव को गिरफ्तार किया। वह मैलानी तिराहे के पास से पकड़ा गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विधिक कार्रवाई कर उसे न्यायालय में पेश किया, जहाँ से उसे जिला जेल भेज दिया गया।

पॉक्सो एक्ट का फरार आरोपी गिरफ्तार

भीरा थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के एक मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 20 वर्षीय गौरव पुत्र गिरवर निवासी ग्राम जनकापुर पोस्ट भीरा को मैलानी तिराहे के पास से गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी कर उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायालय के आदेश पर उसे जिला जेल भेज दिया गया।

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