PNB Scam: भगोड़े मेहुल चोकसी के भारतीय नागरिकता छोड़ने पर सरकार ने दिया ये बयान

PNB Scam: 13000 करोड़ रुपये के ज्यादा के पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपियों में से एक मेहुल चोकसी के भारतीय नागरिकता छोड़ने पर सरकार की तरफ से पहला बयान आया है। केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने इस पर कहा है कि 'हमारी सरकार ने 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2018' पास किया है। जो भाग गए हैं उन्हें वापस लाया जाएगा। इसमें हालांकि कुछ समय लग सकता है, लेकिन हम उन्हें वापस ले आएंगे।'

PNB घोटाला: मेहुल चोकसी ने छोड़ी भारतीय नागरिकता, सरेंडर किया पासपोर्ट

Union Home Minister Rajnath Singh on #MehulChoksi : Our govt has passed Fugitive Economic Offenders bill. Those who have fled, will be brought back. It might take some time but they all will be brought back. pic.twitter.com/w3IinkbmlC