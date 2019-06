PNB घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी पर कसा शिकंजा, स्विट्जरलैंड में सीज किए गए 4 बैंक खाते

पीएनबी बैंक घोटाले के भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी और उसकी बहन पूर्वी मोदी के खातों को सीज किया गया है। नीरव मोदी के स्विट्जरलैंड में चार खाते सीज किए गए है। बताया जा रहा है कि नीरव मोदी के करीब छह मिलियन डॉलर सीज किए गए है। प्रवर्तन निदेशालय ने नीरव मोदी के बैंक खातों को सीज करने के लिए स्विट्जरलैंड प्रशासन से निवेदन किया था। वहीं गुरुवार को वीडियो लिंक के जरिये नीरव मोदी को जेल से लंदन की वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट अदालत में नियमित हिरासत पर सुनवाई के लिये पेश किया गया।

Four Swiss bank accounts of fugitive Nirav Modi and his sister Purvi Modi have been seized. Swiss authorities have seized these accounts on request of Enforcement Directorate (file pic) pic.twitter.com/mxz5TVDtJ0