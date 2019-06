PNB scam case: नीरव मोदी की जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी, कल 10 बजे आएगा फैसला, जानें किसने क्या दी दलील

पंजाब नेशनल बैंक घोटाला मामले में आरोपी और भगोड़े नीरव मोदी की जमानत याचिका पर लंदन की एक कोर्ट में आज सुनवाई हुई। नीरव मोदी ने लंदन के रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ट्रायल से पहले जमानत की अर्जी दी है। इस तरह से नीरव मोदी की यह चौथी जमानत याचिका है। हालांकि हाईकोर्ट में यह उसकी पहली जमानत याचिका है। वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट तीन बार नीरव मोदी की जमानत याचिका खारिज कर चुकी है। बता दें कि नीरव मोदी की याचिका पर सुनवाई पूरी हो चुकी है और कल 10 बजे फैसला आएगा।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, कोर्ट में सुनवाई के दौरान नीरव मोदी के वकील क्लेयर ने दलील दी कि नीरव मोदी पेशे से बिजनेसमैन हैं, ना कि कोई पेशेवर अपराधी। इनका हीरों का कारोबार है और इसमें वो काफी ईमानदार और विश्वसनीय माने जाते हैं। मगर नीरव मोदी के खिलाफ भारत सरकार जिस तरह के दावे कर रही है वो सही नहीं है। नीरव मोदी के वकील ने यह भी कहा कि नीरव मोदी ने गवाहों को प्रभावित करने का कोई प्रयास नहीं किया है।

PNB scam case: Nirav Modi bail hearing at the Royal Courts of Justice in London concludes. The decision will be given tomorrow at 10 am. pic.twitter.com/AjPufude1Z