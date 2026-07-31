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पीएनबी ने पुलिस निरीक्षक के परिजन को सौंपा एक करोड़ रुपये का बीमा चेक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देहरादून
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पंजाब नैशनल बैंक ने 'पीएनबी रक्षक सैलरी स्कीम' के तहत दिवंगत पुलिस निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार मलिक के परिवार को एक करोड़ रुपये का दुर्घटना बीमा चेक सौंपा। मलिक का निधन सड़क दुर्घटना में हुआ था। कार्यक्रम में उनके परिवार को बैंक और पुलिस अधिकारियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की।

पीएनबी ने पुलिस निरीक्षक के परिजन को सौंपा एक करोड़ रुपये का बीमा चेक

देहरादून। पंजाब नैशनल बैंक ने 'पीएनबी रक्षक सैलरी स्कीम' के तहत दिवंगत पुलिस निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार मलिक के परिवार को एक करोड़ रुपये का दुर्घटना बीमा चेक सौंपा है। मलिक का सड़क दुर्घटना में निधन हो गया था। उनका वेतन खाता की सर्वे ऑफ इंडिया शाखा देहरादून में इस योजना के अंतर्गत संचालित था। एक विशेष कार्यक्रम के दौरान अंचल प्रमुख अनुपम और मण्डल प्रमुख अभिनंदन सिंह ने दिवंगत अधिकारी की पत्नी सुनीता मलिक को यह चेक प्रदान किया। इस अवसर पर पुलिस और बैंक के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैंक ने दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित कर परिवार के प्रति संवेदना जताई।

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