योजना में पंजीकरण कराएं गर्भवती-धात्री
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमMVY) गर्भवती और धात्री महिलाओं को स्वास्थ्य और पोषण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। पहले जीवित शिशु के लिए 5000 रुपए और दूसरे जीवित शिशु के लिए 6000 रुपए मिलते हैं। लाभ प्राप्त करने के लिए पंजीकरण आवश्यक है।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना यानि पीएम एमवीवाई में गर्भवती एवं धात्री महिला को स्वास्थ्य एवं पोषण की राशि मिलती है। इसमें प्रथम जीवित शिशु के लिए 5000 रुपए एवं द्वितीय जीवित शिशु के बालिका होने पर 6000 रुपए मिलता हैं। लाभ पाने को पंजीकरण कराना होता है।
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