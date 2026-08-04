पांच सौ से ज्यादा नर्सिंग पद खत्म करने का फैसला गलत: अंबुमणि

चेन्नई, एजेंसी। पीएमके अध्यक्ष अंबुमणि रामदास ने मंगलवार को तमिलनाडु सरकार के राज्य के मेडिकल कॉलेजों और जनस्वास्थ्य विभागों में 502 नर्सिंग पद खत्म करने के फैसले की कड़ी निंदा की। पीएमके नेता ने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों तक, तमिलनाडु में नर्सों की भारी कमी है। इसका समाधान खाली पदों को भरना है, ना कि संकट से निपटने के लिए नर्सों को एक जगह से दूसरी जगह भेजना। इस तरीके से ग्रामीण इलाकों में मरीजों पर बुरा असर पड़ता है।स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा 21 जुलाई को जारी सरकारी आदेश का हवाला देते हुए अंबुमणि ने कहा कि सात मेडिकल कॉलेजों (नमक्कल, कृष्णगिरि, तिरुप्पुर, नीलगिरी, अरियालुर, कल्लाकुरिची और तिरुवल्लुर) में से हर एक में 30 नर्सिंग पद खत्म कर दिए गए।