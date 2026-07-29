बचत खातों की संख्या बढ़ाने पर ध्यान दें डाकपाल : पीएमजी

मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। उत्तरी डाक परिमंडल के पीएमजी पवन कुमार सिंह ने सभी प्रमंडलों के डाक अधीक्षकों और प्रवर डाकपालों के साथ बुधवार को बैठक की। ऑनलाइन हुई इस बैठक में पीएमजी ने सभी प्रमंडलों में विभाग की ओर से संचालित बचत योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की।उन्होंने सभी जिलों के प्रधान डाकघर के डाकपालों को बचत खातों की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया। खासकर रेकरिंग और फिक्सड डिपॉजिट से जुड़े नए बचत खातों को खोलने पर जोर दिया। इसके लिए डाकपाल अपने स्तर से जागरूकता कार्यक्रम के अलावा अन्य उपाय अपना सकते हैं। इसके अलावा पीएमजी ने डाक वितरण प्रणाली को और मजबूत करने का आदेश दिया।