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बचत खातों की संख्या बढ़ाने पर ध्यान दें डाकपाल : पीएमजी

By Ajay Kumar Pandey
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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मुजफ्फरपुर में पीएमजी पवन कुमार सिंह ने ऑनलाइन बैठक में डाक अधीक्षकों और प्रवर डाकपालों के साथ बचत योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने डाकपालों को नए बचत खातों की संख्या बढ़ाने और डाक वितरण प्रणाली में सुधार के निर्देश दिए। जानकारी अभियान चलाने की भी आवश्यकता बताई।

बचत खातों की संख्या बढ़ाने पर ध्यान दें डाकपाल : पीएमजी

मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। उत्तरी डाक परिमंडल के पीएमजी पवन कुमार सिंह ने सभी प्रमंडलों के डाक अधीक्षकों और प्रवर डाकपालों के साथ बुधवार को बैठक की। ऑनलाइन हुई इस बैठक में पीएमजी ने सभी प्रमंडलों में विभाग की ओर से संचालित बचत योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की।उन्होंने सभी जिलों के प्रधान डाकघर के डाकपालों को बचत खातों की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया। खासकर रेकरिंग और फिक्सड डिपॉजिट से जुड़े नए बचत खातों को खोलने पर जोर दिया। इसके लिए डाकपाल अपने स्तर से जागरूकता कार्यक्रम के अलावा अन्य उपाय अपना सकते हैं। इसके अलावा पीएमजी ने डाक वितरण प्रणाली को और मजबूत करने का आदेश दिया।

कहा कि डाक पत्र वितरण में देरी की लगातार शिकायतें मिल रही हैं। इसमें सुधार करने की जरूरत है। डाकियों के साथ बैठक कर समस्या के समाधान के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।

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