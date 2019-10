पीएमसी बैंक घोटाला: एचडीआईएल चेयरमैन का प्राइवेट जेट और 60 करोड़ के जेवर जब्त

प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को दावा किया कि उसने हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एचडीआईएल) के चेयरमैन राकेश बधावन और उनके बेटे सारंग बधावन के प्राइवेट जेट तथा 60 करोड़ रुपए मूल्य के जेवर जब्त किए हैं। एजेंसी ने यह भी दावा किया कि नौकायन के कारोबार में इस्तेमाल हो रही बधावन की नौका को जब्त करने के लिए वह मालदीव के अधिकारियों के संपर्क में है।

पूर्व चेयरमैन वरयाम सिंह के बैंक खाते फ्रीज किए गए

ईडी ने पंजाब एवं महाराष्ट्र कोऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक के पूर्व चेयरमैन वरयाम सिंह के बैंक खाते भी फ्रीज कर दिए हैं, साथ ही लगभग 10 करोड़ रुपए के जमा/सावधि जमा राशि भी जब्त कर ली गई है। एजेंसी ने एचडीआईएल प्रोमोटर के खिलाफ पीएमसी बैंक के 4,355 करोड़ रुपये की हेराफेरी करने का मामला भी दर्ज करवाया है। वित्तीय जांच एजेंसी एचडीआईएल से जुड़ीं 18 अन्य कंपनियों के विवरणों को भी खंगाल रही है।

Enforcement Directorate (ED) has seized the private Jet and cars of HDIL promoters in PMC bank case. ED had raided the premises of Housing Development Infrastructure Limited (HDIL) promoters, yesterday.