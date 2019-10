पीएमसी घोटाले में ED ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस, मुंबई के 6 जगहों पर छापेमारी

पीएमसी घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को धनशोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) का केस दर्ज कर लिया है। वहीं दूसरी ओर, मुंबई के 6 जगहों पर छापेमारी भी की गई है। पीएमसी बैंक रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त प्रशासक के अंतर्गत काम कर रहा है। बैंक के पूर्व प्रबंधकों की पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा जांच कर रही है। पीएमसी 11,600 करोड़ रुपये से अधिक जमा के साथ देश के शीर्ष 10 सहकारी बैंकों में से एक है।

रिजर्व बैंक ने घोटाला प्रभावित पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक (पीएमसी) के खाताधारकों के लिये नकद निकासी सीमा को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी है। बैंक के खाताधारक छह माह के दौरान 25,000 रुपये तक की निकासी कर सकेंगे।

PMC Bank matter: Enforcement Directorate (ED) has registered an Enforcement Case Information Report (ECIR), on the basis of FIR of Economic Offences Wing (EOW). pic.twitter.com/eqSaOAhEok