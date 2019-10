PMC बैंक केस: आरोपी राकेश और सारंग वाधवा 22 अक्टूबर तक ईडी की हिरासत में

पीएमसी बैंक घोटाले के 2 आरोपियों राकेश वाधवा और सारंग वाधवा को ईडी ने अपनी हिरासत में लिया। अदालत ने दोनों को 22 अक्टूबर तक ईडी की हिरासत में भेजा है। ईडी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत जांच कर रही है। इसके पहले मुम्बई पुलिस की EOW दोनों को गिरफ्तार कर पूछताछ कर चुकी है।

घोटाले के चलते उच्चतम न्यायालय ने पीएमसी बैंक से नगदी निकालने पर भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से लगाई गई रोक हटाने की मांग कर रहे पीएमसी खाताधारकों की याचिका पर सुनवाई करने से शुक्रवार (18 अक्टूबर) को इनकार कर दिया। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पीठ ने कहा, ''हम अनुच्छेद 32 (रिट अधिकार क्षेत्र) के तहत इस याचिका की सुनवाई नहीं करना चाहते। याचिकाकर्ता उचित राहत के लिए संबंधित उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं।"

