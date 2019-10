PMC बैंक के पूर्व निदेशक गिरफ्तार, आर्थिक अपराध शाखा ने की पूछताछ

पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक के पूर्व निदेशक सुरजीत सिंह अरोड़ा को मुंबई के इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने गिरफ्तार किया है। बुधवार को उनसे पीएमसी बैंक घोटाले को लेकर पूछताछ भी की गई।

बता दें कि पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक में घोटाला होने की खबर के बाद इसके तीन खाता धारकों की मौत हो चुकी है। इस में से दो खाताधारक संजय गुलाटी और फत्तोमल पंजाबी की हार्ट अटैक से मौत हुई है। वहीं 39 वर्षीय खाताधारक और डॉक्टर ने वरसोवा इलाके में अपने घर में कथित रूप से आत्महत्या कर ली। हालांकि एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस को नहीं लगता कि इस आत्महत्या का संबंध पीएमसी बैंक के संकट और हजारों जमाकर्ताओं पर आयी वित्तीय परेशानी से है।

