PMC Scam: 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजे गए बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक

संकट से घिरे पंजाब एण्ड महाराष्ट्र को-आपरेटिव (पीएमसी) बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक जॉय थॉमस को मुंबई की एक अदालत ने गुरुवार को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बैंक के 9,000 करोड़ रुपये के कुल कर्ज में कथित तौर पर 70 प्रतिशत कर्ज अकेले एचडीआईएल को ही दिया गया था। यह कर्ज एनपीए बन गया था, लेकिन आरोप है कि बैंक प्रबंधन ने इसे आरबीआई की जांच पड़ताल से छुपाकर रखा।

वहीं दूसरी ओर, पीएमसी बैंक के खाताधारकों का विरोध प्रदर्शन तेज होने के बीच बैंक से संबंधित एक याचिका पर उच्चतम न्यायालय शुक्रवार (18 अक्टूबर) को सुनवाई करने पर राजी हो गया है। यह याचिका पीएमसी बैंक में पड़ी खाताधारकों की जमाराशि की सुरक्षा के वास्ते तुरंत अंतरिम उपाय किये जाने के बारे में निर्देश देने को लेकर दायर की गई है।

