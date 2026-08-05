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उत्पादों की प्रभावी ब्रांडिंग, आधुनिक विपणन तकनीक की दी जानकारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मऊ
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- राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम स्थित आईटीआई में बुधवार को आयोजित कार्

उत्पादों की प्रभावी ब्रांडिंग, आधुनिक विपणन तकनीक की दी जानकारी

मऊ, संवाददाता। शाखा एमएसएमई विकास कार्यालय, वाराणसी द्वारा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों के लिए ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग विषय पर एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सहादतपुरा में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि प्रवीण गुप्ता ने दीप प्रज्ज्वलन करके किया। इस दौरान आरके चौधरी, सहायक निदेशक, शाखा एमएसएमई-डीएफओ, वाराणसी ने लाभार्थियों को उत्पादों की प्रभावी ब्रांडिंग, आधुनिक विपणन तकनीकों तथा डिजिटल माध्यमों के उपयोग के महत्व से अवगत कराया। रीतेश बरनवाल सहायक निदेशक, शाखा एमएसएमई विकास कार्यालय, वाराणसी ने विकास आयुक्त की योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम को शिव भारद्वाज, सहायक आयुक्त उद्योग, डीआईईपीसी, मऊ, अरुण यादव, प्रधानाचार्य, राजकीय आईटीआई, मऊ तथा पीएम विश्वकर्मा क्रियान्वयन समिति, मऊ ने संबोधित किया।

वक्ताओं ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत उपलब्ध सुविधाओं, वित्तीय साक्षरता, डिजिटल भुगतान तथा उद्यम विकास के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत जानकारी प्रदान की। तकनीकी सत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की शाखा प्रबंधक सूर्या द्वारा डिजिटल भुगतान एवं विपणन सहायता, भारद्वाज द्वारा राज्य सरकार एवं डीआईईपीसी की योजनाओं, दिव्या मिश्रा, यंग प्रोफेशनल, शाखा एमएसएमई-डीएफओ, वाराणसी द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग सहित अन्य लोगों ने विस्तृत प्रस्तुति दी। प्रधानाचार्य अरूण यादव ने बताया गया कि पीएम विश्वकर्मा में पंजीकृत लाभार्थी अधिक से अधिक इस योजना से जुड कर लाभ प्राप्त कर सकता है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों ने सहभागिता की तथा विशेषज्ञों से संवाद कर अपने उत्पादों के विपणन एवं व्यवसाय विस्तार संबंधी जानकारी प्राप्त की। कार्यक्रम में योगेन्द्र यादव, गोपाल दुबे, पीएम विश्वकर्मा, रमेश यादव, प्रकाश वर्मा, उपेन्द्र कुमार, अर्यन्त यादव प्रहलाद यादव, राजकुमार, शिवकुमार, विकास आदि लोग उपस्थित रहे।-----

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