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पीएम सूर्य घर योजना से अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें, पंचायत स्तर पर चलाएं अभियान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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पीएम सूर्य घर योजना जिले में जागरूकता अभियान के माध्यम से लोगों को जोड़ने और बिजली बिल में कमी लाने के लिए चलाई जाएगी। डीएम उदिता सिंह ने अधिकारियों को हर घर तक योजना की जानकारी पहुँचाने के निर्देश दिए। साथ ही, मुद्दों के निपटारे की समीक्षा भी की गई।

पीएम सूर्य घर योजना से अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें, पंचायत स्तर पर चलाएं अभियान

पीएम सूर्य घर योजना से अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें, पंचायत स्तर पर चलाएं अभियान सोलर रूफटॉप लगाकर बिजली बिल में कमी लाने और स्वच्छ ऊर्जा अपनाने की लोगों से अपील 11 अगस्त को सीएम के कार्यक्रम को लेकर डीएम ने 19 मामलों के निपटारे की समीक्षा भी की जमीन विवाद, अतिक्रमण, राशन कार्ड और वेतन भुगतान से जुड़े मामलों को जल्द सुलझाने की हिदायत बिहारशरीफ, कार्यालय प्रतिनिधि। जिले में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए पंचायत और शहरी इलाकों में विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।

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जागरूकता अभियान चलाना

डीएम उदिता सिंह ने गुरुवार को अधिकारियों के साथ बैठक कर साफ निर्देश दिया कि इस योजना की जानकारी हर घर तक पहुंचाएं, ताकि लोग इसका फायदा उठाकर अपना बिजली बिल कम कर सकें। इसके साथ ही उन्होंने 11 अगस्त को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाले राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम की तैयारियों का भी जायजा लिया।

ऊर्जा में आत्मनिर्भरता

सूर्य घर योजना की समीक्षा करते हुए डीएम ने कहा कि यह योजना सिर्फ लोगों का बिजली खर्च ही कम नहीं करती, बल्कि स्वच्छ और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने का एक बड़ा जरिया भी है। उन्होंने आवेदन से लेकर पैनल लगाने तक की प्रक्रिया को और आसान बनाने को कहा। साथ ही, जिलेवासियों से अपील की कि वे अपने घरों की छतों पर सोलर रूफटॉप लगाकर ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनें।

मामलों का निपटारा

तय समय में हो मामलों का निपटारा : डीएम ने सीएम के कार्यक्रम के लिए नालंदा से चुने गए 19 मामलों की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि इन सभी मामलों का निपटारा तय समय-सीमा के अंदर और पूरी गुणवत्ता के साथ होना चाहिए। शिकायत निवारण में किसी भी तरह की लापरवाही या टालमटोल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इन जनहित के मुद्दों पर भी हुई चर्चा बैठक में कई अन्य सरकारी योजनाओं और जनसमस्याओं पर भी मंथन किया गया। इनमें मुख्य रूप से राशन कार्ड, टीबी मुक्त भारत अभियान, जमीन पर अतिक्रमण, दाखिल-खारिज, भूमि विवाद, पेंशन, संविदा कर्मियों के मानदेय का भुगतान, जल निकासी, सड़क और छात्रवृत्ति जैसे मुद्दे शामिल थे। डीएम ने संबंधित विभागों को इन जनहित से जुड़े मामलों को तेजी से सुलझाने को कहा। मौके पर उप विकास आयुक्त सारा अशरफ, नगर आयुक्त कृत्यानंद रंजन व अन्य मौजूद थे।

सामान्य प्रश्न

पीएम सूर्य घर योजना क्या है?
पीएम सूर्य घर योजना एक मुफ्त बिजली योजना है जिसका उद्देश्य लोगों को सोलर रूफटॉप लगाकर बिजली बिल में कमी लाने के लिए प्रोत्साहित करना है।
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