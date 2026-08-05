सोलर योजना का निर्धारित लक्ष्य करें पूर्ण: डीएम

सहरसा, नगर संवाददाता। जिलाधिकारी दीपेश कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में पीएम सूर्य घर: मुफ़्त बिजली योजना के प्रभावी, व्यापक एवं समयबद्ध क्रियान्वयन को लेकर जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक हुई। बैठक में कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल सहरसा एवं सिमरी बख्तियारपुर, ब्रेडा के सहायक अभियंता, नगर आयुक्त, अग्रणी बैंक प्रबंधक, अधिकृत आपूर्तिकर्ता एवं क्रियान्वयन एजेंसियों के प्रतिनिधि तथा योजना के अंतर्गत ऋण उपलब्ध कराने वाले विभिन्न बैंकों के प्रबंधक एवं प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक में पीएम सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना की अद्यतन प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। इस दौरान डिस्कॉम सहरसा अंतर्गत प्राप्त आवेदनों, व्यवहार्यता स्वीकृति, लाभार्थियों द्वारा वेंडर चयन, रूफटॉप सोलर पैनल की स्थापना, स्थापित सोलर सिस्टम के निरीक्षण की स्वीकृति तथा लाभार्थियों को सब्सिडी भुगतान की अद्यतन स्थिति की बिंदुवार समीक्षा की गई।

जिला पदाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को आवेदन से लेकर सोलर पैनल की स्थापना एवं सब्सिडी भुगतान तक प्रत्येक चरण की नियमित निगरानी करने का निर्देश दिया।डीएम ने सभी कनीय विद्युत अभियंताओं को अपने-अपने क्षेत्र में विशेष पीएम सूर्य घर शिविर आयोजित करने तथा अधिक से अधिक नए आवेदन प्राप्त कर पात्र परिवारों को योजना से जोड़ने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आवेदन, तकनीकी व्यवहार्यता, वेंडर चयन, इंस्टॉलेशन, निरीक्षण एवं सब्सिडी भुगतान की पूरी प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और समयबद्ध होनी चाहिए, ताकि आम नागरिकों को अनावश्यक परेशानी न हो।आवेदनों का करें निष्पादन :बैठक में अग्रणी बैंक प्रबंधक एवं विभिन्न ऋण प्रदाता बैंकों के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया कि योजना के अंतर्गत ऋण के लिए प्राप्त पात्र आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन किया जाए। जिला पदाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि ऋण आवेदनों की अस्वीकृति 10 प्रतिशत से अधिक न हो तथा पात्र लाभार्थियों को ऋण स्वीकृति में अनावश्यक विलंब का सामना न करना पड़े। बैंक एवं विद्युत विभाग आपसी समन्वय स्थापित कर लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करें।समीक्षा के दौरान बताया गया कि सहरसा जिले के 72 सरकारी भवनों पर पूर्व से लगभग 1.3 मेगावाट क्षमता के सोलर पैनल स्थापित हैं। इससे सरकारी संस्थानों में परंपरागत ऊर्जा पर निर्भरता कम करने के साथ स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा मिल रहा है।जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों एवं कार्यकारी एजेंसियों को 31 अक्टूबर तक निर्धारित लक्ष्य को मिशन मोड में पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अधिकतम पात्र घरों पर रूफटॉप सोलर पैनल स्थापित कराने के लिए बेहतर समन्वय के साथ कार्य करें।