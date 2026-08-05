Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सीसीटीवी कैमरों से लैस होंगे पीएम श्री योजना के तहत चयनित 20 विद्यालय

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अंबेडकर नगर
Follow us on Google News
share

अम्बेडकरनगर में पीएम श्री योजना के तहत चयनित 20 परिषदीय स्कूलों में जल्द ही CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। इससे सुरक्षा में वृद्धि और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। इससे छात्रों की उपस्थिति भी बढ़ेगी। एमडीएम योजना के तहत छात्रों को भोजन, किताबें, ड्रेस आदि भी दी जा रही हैं।

सीसीटीवी कैमरों से लैस होंगे पीएम श्री योजना के तहत चयनित 20 विद्यालय

अम्बेडकरनगर, संवाददाता। पीएम श्री योजना के तहत चयनित जिले के 20 परिषदीय स्कूलों में शीघ्र ही सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। शासन द्वारा उठाए गए इस कदम से संबंधित परिषदीय विद्यालयों में न सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। इसके अलावा छात्रों की उपस्थिति भी बढ़ेगी। परिषदीय विद्यालयों की दशा सुधारने के लिए शासन द्वारा कई प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। एमडीएम योजना के तहत छात्रों को दोपहर का भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है, तो वहीं नि:शुल्क पुस्तक, ड्रेस, जूता मोजा, स्कूली बैग के अलावा स्टेशनरी भी दी जाती है।

छात्रों को बेहतर शिक्षा देने के लिए संचालित पीएम श्री योजना के तहत जिले के 20 परिषदीय स्कूलों को चयनित किया गया है। शासन ने संबंधित स्कूलों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने व शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर करने के लिए लगातार काम कर रहा है। अब पीएम श्री योजना के तहत चयनित जिले के 20 स्कूलों में महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक के निर्देश पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्णय लिया गया है। जल्द ही इसके लिए प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। विद्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगने से जहां विद्यालयों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत आधार मिलेगा, वहीं हर चीज की निगरानी भी आसानी से हो सकेगी। शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार तय होगा। बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ पूनम मिश्रा ने बताया कि पीएमश्री योजना के तहत चयनितविद्यालयों में कैमरे लगाने के लिए शासन से ही कार्यदायी संस्था नामित की गई है। शीघ्र ही विद्याालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ambedkar Nagar News Ambedkar Nagar Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।