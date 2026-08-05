सीसीटीवी कैमरों से लैस होंगे पीएम श्री योजना के तहत चयनित 20 विद्यालय

अम्बेडकरनगर, संवाददाता। पीएम श्री योजना के तहत चयनित जिले के 20 परिषदीय स्कूलों में शीघ्र ही सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। शासन द्वारा उठाए गए इस कदम से संबंधित परिषदीय विद्यालयों में न सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। इसके अलावा छात्रों की उपस्थिति भी बढ़ेगी। परिषदीय विद्यालयों की दशा सुधारने के लिए शासन द्वारा कई प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। एमडीएम योजना के तहत छात्रों को दोपहर का भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है, तो वहीं नि:शुल्क पुस्तक, ड्रेस, जूता मोजा, स्कूली बैग के अलावा स्टेशनरी भी दी जाती है।

छात्रों को बेहतर शिक्षा देने के लिए संचालित पीएम श्री योजना के तहत जिले के 20 परिषदीय स्कूलों को चयनित किया गया है। शासन ने संबंधित स्कूलों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने व शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर करने के लिए लगातार काम कर रहा है। अब पीएम श्री योजना के तहत चयनित जिले के 20 स्कूलों में महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक के निर्देश पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्णय लिया गया है। जल्द ही इसके लिए प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। विद्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगने से जहां विद्यालयों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत आधार मिलेगा, वहीं हर चीज की निगरानी भी आसानी से हो सकेगी। शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार तय होगा। बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ पूनम मिश्रा ने बताया कि पीएमश्री योजना के तहत चयनितविद्यालयों में कैमरे लगाने के लिए शासन से ही कार्यदायी संस्था नामित की गई है। शीघ्र ही विद्याालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।