नीति आयोग की टीम ने परखी विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था

बभनी, हिन्दुस्तान संवाद। स्थानीय ब्लाक के ग्राम पंचायत बभनी में स्थित पीएम श्री प्राथमिक विद्यालय सड़क टोला में नीति आयोग की एक टीम ने गुरुवार को निरीक्षण किया। टीम ने पांच प्रमुख बिंदुओं पर विद्यालय के स्तर की जांच की और समीक्षा की। गुरुवार को नीति आयोग की टीम ने प्राथमिक विद्यालय सड़क टोला और आंगनबाड़ी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान, टीम ने लड़कियों और लड़कों के लिए अलग-अलग, क्रियाशील शौचालयों और साफ पीने के पानी की उपलब्धता का आकलन किया। इसके अतिरिक्त, कक्षाओं में बिजली की आपूर्ति, डिजिटल शिक्षा के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी और कंप्यूटर लैब की स्थिति का भी जायजा लिया गया।

टीम ने छात्रों के सीखने के स्तर और परिणामों पर विशेष ध्यान दिया। यह जांचा गया कि क्या छात्र केवल रटकर सीख रहे हैं या उन्हें बुनियादी गणित (जैसे भाग) और पढ़ने का वास्तविक ज्ञान है। बच्चों की व्यावहारिक सोच और वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने की क्षमता का भी मूल्यांकन किया गया। शिक्षकों की उपलब्धता और प्रशिक्षण के संबंध में, टीम ने यह सुनिश्चित किया कि स्कूल केवल एक शिक्षक के भरोसे न चल रहा हो। शिक्षकों की उपस्थिति, उनकी विषय विशेषज्ञता और प्रशासनिक कार्यों के बोझ की भी समीक्षा की गई। स्कूल प्रबंधन और गवर्नेस के तहत, स्कूल प्रबंधन समितियों की सक्रियता और स्थानीय स्तर पर फंड के उचित उपयोग की जांच की गई। मिशन कायाकल्प जैसी सरकारी योजनाओं के तहत हुए कार्यों, जैसे टाइल्स लगाना, पेंटिंग और कक्षाओं के आधुनिकीकरण का भौतिक सत्यापन भी किया गया। इस दौरान टीम ने स्कूल के बच्चों, शिक्षकों, रसोइयों और प्रबंधन समिति के सदस्यों से बातचीत कर विस्तृत जानकारी जुटाई। नीति आयोग की टीम में जांच अधिकारी निधि वर्मा, कुलभूषण और प्रतीक कुमार शामिल थे। निरीक्षण के दौरान खंड शिक्षा अधिकारी सुनील कुमार प्रजापति, एआरपी विष्णु दयाल यादव और संकुल शिक्षक कृष्ण कुमार सिंह और विद्यालय के शिक्षक रामसुन्दर, अरूण कुमार, अशोक कुमार, सुरेन्द्र कुमार भी उपस्थित रहे।